След скандален гол Юнайтед "ограби" Ливърпул в 5-голов трилър във Висшата лига

Отборът на Манчестър Юнайтед успя да победи Ливърпул с 3:2 като домакин в голямото дерби от 35-ия кръг на Висшата лига. "Червените дяволи" поведоха с 2:0 до почивката, но допуснаха изравняване на резултата през втората част, но накрая Коби Мейну все пак донесе трите точки на домакините. Скандален гол обаче беляза срещата, след като Бенямин Шешко вкара след игра с ръка, но по някаква причина попадението бе зачетено.

Юнайтед започна вихрено срещата - със сериозен натиск, довел и до множество грешки в отбраната на Ливърпул. Още в шестата минута Матеуш Куня успя да даде аванс на "дяволите", а в 14-ата минута Бенямин Шешко удвои резултата. При гола на Шешко обаче останаха сериозни съмнения за игра с ръка на нападателя, като той видимо докосна топката с ръка, а главният съдия бе привикан от ВАР да преразгледа ситуацият, но не отмени гола.

Силно първо полувреме за "дяволите", но реакция от мърсисайдци през втората част

До почивката Юнайтед запази игровото си предимство, а Ливърпул не изглеждаше като отбор, който може да промени хода на събитията. След почивката обаче мърсисайдци показаха реакция. Още в 47-ата минута мърсисайдци отнеха топката в половината на съперника, а Доминик Собослай направи солово включване, преодолявайки отбраната на домакините, за да завърши накрая с точен удар и гол във вратата на Юнайтед.

Груба грешка на Ламенс позволи на Ливърпул да изравни

Само девет минути по-късно Ливърпул изравни. Вратарят на Юнайтед Сене Ламенс допусна груба грешка при изнасянето на топката, а после Собослай подаде към Коди Гакпо, който вкара за 2:2. В следващите минути Ливърпул бе отборът, който задаваше темпото, а Юнайтед изглеждаше стъписан. В средата на полувремето Ламенс трябваше да спасява много опасно положение пред вратата си.

Коби Мейну се превърна в герой за "дяволите"

Малко след това дойдоха и няколко опасности пред вратата на Ливърпул, като главна роля имаше Каземиро. В 77-ата минута Манчестър Юнайтед успя да си върне преднината в резултата. Центриране в наказателното поле бе изчистено от Макалистър, но на крака на Коби Мейну, който с хубав удар от границата на пеналтерията успя да вкара за 3:2.

Няколко минути по-късно Рио Нгумоа проби опасно по левия фланг и избра да стреля по диагонала, но встрани от целта, докато Собослай очакваше подаване на чиста позиция за стрелба. До края Ливърпул така и не успя да стигне до ново изравняване на резултата и допусна 11-та загуба през сезона.

В класирането Юнайтед е трети с 64 точки - с шест пред четвъртия Ливърпул. В следващия кръг мърсисайдци домакинстват на Челси, а "дяволите" гостуват на Съндърланд. Иначе за пръв път от 10 години Юнайтед постига дубъл над Ливърпул в първенството, след като спечели и първия мач на "Анфийлд" през първия полусезон.

