След 128 години чакане: Европейски клуб спечели първи значим трофей в историята си

ФК Тун спечели първи значим трофей в 128-годишната си история, след като директният съперник за титлата в швейцарското първенство по футбол Санкт Гален загуби с 0:3 срещу Сион и остави "червените" недостижими на върха в класирането с преднина от 11 точки. Тун се завърна в елитната дивизия на Суперлигата едва през този сезон след петгодишно отсъствие и моментално стана шампион. Това е първи трофей в историята на отбора, който е губил два финала за Купата на Швейцария през 1955 и 2019.

ФК Тун е новият футболен шампион на Швейцария

Тун, основан през 1898, водеше в класирането на Суперлигата от ранните кръгове, но допусна четири поражения в последните си пет мача и това отложи празненствата в 44-хилядното градче на река Аар. Феновете се надяваха да станат шампиони миналата събота в домакинството с Лугано, но отборът загуби мача с дузпа в добавеното време.

Следващият шанс бе вчера срещу Базел, а датата на този мач съвпадна точно с десетгодишнината от шокиращата титла на Лестър Сити в Англия. Тун взе преднина в мача, но получи два червени картона и в крайна сметка Базел обърна резултата до 3:1.

Така Тун спечели титлата без да играе, но ръководството се постара да монтира видеоекран на 10-хилядния "Стокхорн Арена" и позволи на феновете да празнуват заедно. Партито няма да завърши скоро, тъй като градската управа издаде предварително разрешително на заведенията да работят цяла нощ. По-късно днес повече привърженици ще се съберат на централния площад "Ратаусплац", за да посрещнат футболистите и треньора Мауро Лустринели. Той води Тун от 2012 до 2018, когато пое младежкия национален отбор на Швейцария. Лустринели се завърна през 2022 и стигна до магическата титла с единствения клуб, който е водил в кариерата си. Той е и бивш играч на отбора.

Тун ще играе за втори път в историята си в Шампионската лига по футбол и за първи от 20 години насам. През сезон 2005/2006 "червените" преодоляха Динамо Киев и Малмьо в квалификациите, за да отпаднат в група с Арсенал, Спарта Прага и Аякс.