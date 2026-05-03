Преди година спечели 2 трофея в Англия, а сега е на дъното във Висшата лига

03 май 2026, 18:43 часа 858 прочитания 0 коментара
Борнемут победи с 3:0 у дома Кристъл Палас в двубой от 35-ия кръг в английската Висша лига Успехът осигури актив от 52 точки за "черешките", които се изкачиха до шестото място във временното класиране, осигуряващо промоция за Лига Европа. Кристъл Палас пък остава на незавидното 15-то място, но няма шансове да загуби елитния си статут.

Попадение на Ели Джуниър Крупи от дузпа, Раян и автогол на Джеферсон Лерма осигуриха ценните точки в в полза на Борнемут. За Палас е любопитно да се отбележи, че през 2025 година спечели два трофея - ФА Къп и Къмюнити Шийлд. Година по-късно обаче "орлите" са далеч от тези успехи, като са на дъното на таблицата в Англия. По-късно днес ще завърши дербито на кръга между Манчестър Юнайтед и Ливърпул, а в понеделник Манчестър Сити гостува на Евертън.

Иначе в елита на Испания Селта Виго зае еднолично шестото място, след като спечели с 3:1 срещу Елче в мач от 34-ия кръг на ЛаЛига. Тимът от Галисия е с 47 точки и три повече от Хетафе, който ще играе с Райо Валекано по-късно в неделя. Поражението в Селта спря серия от три победи на Елче в Ла Лига, с които отборът се отдалечи на четири точки от изпадащите. 

Стефан Йорданов Отговорен редактор
