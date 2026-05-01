Турски гранд на финалната права за подписа на Мохамед Салах

Турски медии споделиха за възможността да привлекат футболист от световен ранг в истанбулския клуб Фенербахче, а именно крилото на Ливърпул Мохамед Салах. До момента агентът на египетската суперзвезда се е срещал два пъти с ръководството на “жълтите канарчета” за договаряне на условията за евентуален трансфер след изтичането на настоящия му договор в края на този сезон.

Заявен интерес към Салах има и от страна на клубове от Саудитска Арабия, както и от американската МЛС, но той е категоричен в желанието си да продължи кариерата си в европейски клуб. Египтянинът обаче е поискал заплата в размер от 20 милиона годишно, което може да се окаже пречка за отбора на Фенербахче.

Този сезон 33-годишното крило има изиграни 39 мача с екипа на Ливърпул, в които се е разписал с 12 отбелязани точни попадения и 9 асистенции, а пазарната му стойност се оценява на 33 милиона евро. От Ливърпул обаче няма да успеят да вземат трансферна сума за играча, тъй като се споразумяха със Салах да прекратят договора му след края на сезон 2025/2026.

