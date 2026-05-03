Ботев рухна срещу Локо в дербито на Пловдив след поредица от кошмари на "Колежа"

03 май 2026, 18:20 часа 762 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Отборът на Ботев Пловдив загуби от Локомотив Пловдив с 0:2 като домакин в голямото дерби от 32-рия кръг на Първа лига. "Канарчетата" преминаха през поредица от кошмари на своя стадион "Христо Ботев", като още в самото начало останаха с човек по-малко, минути по-късно инкасираха гол, а преди почивката пък останаха и без Тодор Неделев, който се контузи. За капак, гол на Ботев през втората част бе отменен, докато Локо затвори мача с втори гол в добавеното време.

Ботев и Локо, които завършиха наравно в редовния сезон в началото на април, сега влязоха в дербито с различни настроения. "Канарчетата" демонстрират добра форма в последните мачове, но същото важи и "железничарите", които пък се класираха за финал за Купата. Локомотив започна по-силно срещата, а в 15-ата минута Емерсон Родригес извърши грубо нарушение. След намесата на ВАР имаше преразглеждане на терен, а главният съдия прецени да го изгони.

⚽️ 90' | КРАЕН РЕЗУЛТАТ 💯 Победа в дербито на Пловдив! Два гола на Жоел Цварц донесоха успеха при гостуването на Ботев! ⚫⚪ Пловдив е само "черно-бял"! #lokomotivplovdiv

Публикувахте от Lokomotiv Plovdiv в Неделя, 3 май 2026 г.

Жоел Цвартс вкара 2 гола за победата, Неделев се контузи

Това удари тежко по домакините, които само три минути по-късно инкасираха попадение. Каталин Иту намери Жоел Цвартс, който откри резултата. В 24-ата минута Никола Илиев бе заменен от Франклин Маскоти, а десетина минути по-късно Ботев извърши още една смяна. Тодор Неделев се контузи и трябваше да напусне игра, а на негово място влезе Уилямс Чимези.

През втората част Ботев стоеше по-добре на терена, въпреки че бе с човек по-малко. В 74-ата минута Франклин Маскоти вкара, но голът бе отменен от ВАР заради засада. Едва в добавеното време на мача Локомотив вкара втори гол чрез Цвартс, който се разписа за втори път в срещата. Така Локомотив излезе на пето място с 49 точки - с пункт пред шестия Черно море, който не успя да победи Арда по-рано през деня.

Петото място осигурява бараж за влизане в евротурнирите. В оставащите четири кръга битка за това място ще водят не само Локомотив (49 точки) и Черно море (48 точки), но и Арда и Ботев, които имат съответно по 45 и 43 точки.

Стефан Йорданов
