Шефът на ФИФА потвърди – Иран ще участва на Мондиал'26

Националният отбор по футбол на Иран ще участва на Световното първенство по футбол, което ще се проведе в Северна Америка от 11-и юни до 19-и юли, потвърди президентът на ФИФА Джани Инфантино по време на Конгреса на централата във Ванкувър.

„Трябва да се обединим“

„Разбира се, националният отбор на Иран ще участва на Светoвното първенство. Трябва да го кажа, потвърждавайки веднага за тези, които може би искат да чуят нещо друго, да напишат нещо друго. Разбира се, Иран ще участва на Световното първенство по футбол през 2026 г. и, разбира се, Иран ще играе в Съединените американски щати“, каза Инфантино.

„И причината за това е много проста, скъпи приятели. И тя е, че трябва да се обединим. Трябва да обединим хората. Това е моя отговорност. Това е наша отговорност. Футболът обединява света. ФИФА обединява света. Вие обединявате света. Ние обединяваме света“.

На този фон, голям гаф стана с опита на Инфантино да накара представителя на Палестина да се снима с този на Израел. Палестинецът категорично отказа, с краткото: "Ние страдаме". Израел буквално изравни Ивицата Газа със земята, а десетки хиляди хора загинаха от израелските бомби, в отговор на непровокираната атака на "Хамас" от 7 октомври, 2023 година, взела 1200 жертви в Израел:

At the 76th FIFA Congress, Gianni Infantino tried to stage a photo between Palestine and Israel.



The Palestinian representative refused, saying “We are suffering.” pic.twitter.com/sO3ByEtU2K — Clash Report (@clashreport) May 1, 2026

Всички мачове на Иран ще се проведат в САЩ

Инфантино остана категоричен, че иранците ще могат да участват на Световното първенство дори по време на продължаващия конфликт в Близкия изток. Според програмата, тимът на Иран има два мача в Лос Анджелис в своята група „G“ – срещу Нова Зеландия и срещу Белгия, преди да завърши първата фаза със среща с Египет в Сиатъл. Иранците искаха именно заради политическото напрежение със САЩ мачовете им да бъдат преместени в Мексико – друга от страните-организатори, но Инфантино беше категоричен, че такова нещо не може да се случи заради опасност да бъде разбъркан графика на останалите 47 отбора.

Самото участие на Иран реално никога не е било под въпрос, макар на 11-и март министърът на спорта на страната Ахмад Донямали да заяви, че тимът няма да пътува. Но това мнение не беше подкрепено от никой друг, а на 16-и март генералният секретар на Азиатската футболна конфедерация (АФК) Уиндзър Джон обяви, че писмо с официален отказ от Иран не е пристигал. Малко след това президентът на Футболната федерация на Иран (ИФА) Мехди Тадж потвърди, че тимът ще участва със сигурност, но цялата организация по тяхното пътуване се обсъжда със Световната централа (ФИФА).

