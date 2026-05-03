Прекрасно! Бронз за Йоана Илиева на престижен турнир по фехтовка в Южна Корея

Йоана Илиева направи ново силно представяне и завоюва бронзов медал на сабя на турнира Гран При по фехтовка в Инчон (Република Корея). В спор за място на финала най-добрата българска състезателка загуби от Мая Чембърлейн (САЩ) със 7:15 и завърши на третата позиция в крайното класиране. 32-годишната рускиня Яна Егорян, двукратна олимпийска и трикратна световна шампионка, взе златото. Тя участва с неутрален статут.

Йоана Илиева (Свечников) стартира в надпреварата директно във втория ден, тъй като е трета в световната ранглиста на Международната федерация по фехтовка. По пътя си до отличието българката постигна четири победи. Първо тя надделя над Софи Лю (САЩ) с 15:6, след това над Сюеи Жао (Китай) с 15:10. На осминафиналите Илиева елиминира световната вицешампионка Зузана Чеслар (Полша) с 15:13, а на четвъртфиналите се наложи убедително над Сара Балцер (Франция) с 15:4. В надпреварата участваха всички най-добри сабльорки в света - 156 състезателки от 30 държави.

Posted by Българска федерация по фехтовка on Sunday, May 3, 2026

При мъжете в конкуренцията на 177 участници от 38 държави Тодор Стойчев се нареди на 96-о място. В предварителния кръг на турнира възпитаникът на фехтовален клуб Свечников записа в групите две победи и четири загуби. В предварителните елиминации той победи Куаниш Ергашбей от Казахстан с 15:14, след това отстъпи пред Дарил Хоумър от САЩ с 12:15 и зае 96-а позиция. В турнира отново имаше силно българско присъствие при съдиите - международният съдия Васил Миленчев съдийства на полуфинала при мъжете.

