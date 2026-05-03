Откараха Алекс Фъргюсън с линейка от "Олд Трафорд" минути преди дербито с Ливърпул

Най-успешният мениджър в историята на Манчестър Юнайтед - сър Алекс Фъргюсън, бе откаран с линейка от "Олд Трафорд" минути преди началото на дербито срещу Ливърпул от 35-ия кръг на Висшата лига. Легендарният бивш треньор на "червените дяволи" се е почувствал зле, заради което е бил качен на линейка около час преди началото на срещата, като се смята, че мярката е превантивна.

Откараха Фъргюсън в болница, след като му прилоша преди мача Юнайтед - Ливърпул

Английските медии съобщават, че състояноието на Фъргюсън не е сериозно, като се очаква съвсем скоро да се прибере у дома и да продължи възстановяването си. 84-годишната легенда присъства редовно на мачове на Манчестър Юнайтед - както на "Олд Трафорд", така и при гостувания.

Още: Само един отбор е побеждавал Реал Мадрид на европейски финал от 42 години, а в основата е Алекс Фъргюсън

През 2018 година Фъргюсън претърпя мозъчен кръвоизлив, заради който се подложи на операция. Шотландецът е считан за един от най-великите треньори в историята на футбола, като е извеждал "червените дяволи" до 13 титли на Англия, както и 5 трофея от ФА Къп, 4 от Купата на Лигата, а 2 пъти е печелил и Шампионска лига.

Още: Бездомното дете, което накара сър Алекс Фъргюсън да наруши принципите си