Спорт:

Най-скъпият футболист, минал през Лудогорец: дават се 90 милиона евро за бивша звезда на “орлите“

02 май 2026, 12:09 часа 681 прочитания 0 коментара

Бившата звезда на Лудогорец и втори голмайстор на английската Висша лига в момента Игор Тиаго вече влезе в списъците с трансферни желания на големи европейски грандове. Първите клубове, с които името му беше свързано са италианските гиганти Милан и Ювентус, а вече в сметките за бъдещето на новоизлюпения бразилски национал влизат и Челси и Атлетико Мадрид. А медиите в Бразилия твърдят, че от Брентфорд ще искат 90 милиона евро за голмайстора си.

Игор Тиаго вкара 21 гола в 55 мача за Лудогорец

Игор Тиаго пристигна в Лудогорец от бразилския Крузейро срещу 1.32 милиона евро през зимата на 2022 г. За “орлите“ той изигра 55 мача, в които отбеляза 21 гола и даде 11 асистенции. Това веднага предизвика интерес от големите клубове от Западна Европа и бразилецът бе продаден за 11 милиона евро на белгийския Брюж през лятото на 2023 г. Там той продължи с добрите си изяви и си спечели трансфер в клуба от Висшата лига на Англия Брентфорд.

Игор Тиаго

Тиаго е втори в голмайсторската листа на Висшата лига

Първият му сезон за “пчеличките“ бе помрачен от тежка контузия и Тиаго записа едва 8 срещи. Но вторият му сезон е повече от добър, като за момента бразилецът има 21 гола в 34 мача във Висшата лига. Така в голмайсторската листа на първенството той е втори само след звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд, който има 24 попадения. Според специализирания сайт “Transfermarkt“ в момента пазарната оценка на Игор Тиаго е 50 милиона евро. Но това не означава, че никой не би дал 80-90 милиона евро за него.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Висша лига Лудогорец Брентфорд Игор Тиаго Насименто Родригес
Още от Футбол свят
Интересно от мрежата
