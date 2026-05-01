Огромен интерес към Мондиал'26: ФИФА получи над 500 милиона заявки за билети

01 май 2026, 12:23 часа 480 прочитания 0 коментара
Снимка: FIFA World Cup 2026/Facebook
Във ФИФА са получени повече от 500 милиона заявки за билети за Световното първенство по футбол това лято. Това заяви по време на Конгреса на световната футболна централа нейният президент Джани Инфантино. Мондиал 2026 за пръв път ще се проведе на територията на три държави - САЩ, Канада и Мексико, и за пръв път в него ще участват националните отбори на 48 държави.

Основната част от билетите вече са разпродадени

„Вече имаме 500 милиона заявки за билети за световното първенство. На предишните две световни първенства имахме общо 500 милиона заявка. Сега само тук са 500 милиона“, каза Инфантино.

Той добави, че основната част от билетите вече са разпродадени, но все още има на пазара има такива. „Вярно е, че има много скъпи билети, но има и такива, които са на съвсем достъпна цена“, добави швейцарецът.

Бойко Димитров Отговорен редактор
ФИФА Джани Инфантино Световно първенство по футбол 2026
