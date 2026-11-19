Вратарят на Аржентина Емилиано Мартинес призова ръководителите на федерацията да намалят цените на билетите, за да се запълнят празните трибуни на домашните стадиони след оттеглянето на Лионел Меси от националния отбор. Въпреки разгромната победа със 7:0 в приятелския мач срещу Коста Рика във вторник вечерта, световният шампион подчерта, че "граучосите" трябва да положат сериозни усилия, за да възродят ентусиазма на феновете.

Мартинес коментира празните трибуни на домакинските мачове

Мартинес иска аржентинските ръководители да намалят разходите за мачовете, след като оскъдната посещаемост бележи началните срещи без бившия им капитан. Според BBC Sport около 42 000 зрители присъстваха на стадион "Марио Алберто Кемпес", запълвайки около 60% от капацитета му. Три дни по-рано данните на АФА показаха, че около 21 000 фенове са гледали загубата с 2:1 от Уругвай на стадион "Ла Бомбонера" с капацитет 55 000 места, на фона на оплаквания относно цените на билетите.

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С желанието да привлече повече деца на международните мачове и да възстанови връзката с феновете, вратарят настоя, че играчите, щабът и ръководството трябва да поемат съвместна отговорност за повишаване на посещаемостта. В изявление пред репортерите в смесената зона след края на мача Мартинес каза: "Бих искал да играя на малко по-пълни стадиони. Може би трябва да организираме благотворителни инициативи, за да запълним трибуните. Трябва да накараме феновете да се влюбят отново в отбора. Знаем, че Лео го няма, а очевидно хората най-много искаха да дойдат да го видят. В крайна сметка обаче това е националният отбор на Аржентина и имаме нужда от тази любов."

Призовавайки за по-евтини билети, той добави: "Ние, треньорският щаб и ръководството носим отговорността да направим това възможно. Покажете любов към хората, понижете малко цените на билетите и напълнете всеки стадион, защото наистина се нуждаем от това. Не ни харесва да играем през толкова празни места. Без Лео знам, че е трудно. Но в крайна сметка момчетата са пример за подражание, те са световни шампиони, а има много млади новодошли, които се нуждаят от тази любов към Аржентина."

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