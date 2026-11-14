Собственикът на Милан разкри плана си: Как ще върне "росонерите" на върха?

Собственикът на Милан Джери Кардинале, ръководител на американския инвестиционен фонд "Red Bird Capital Partners", говори в интервю за "La Gazzetta dello Sport" за плановете си да върне "росонерите" на върха на европейския футбол. След 11 кръга от Серия А, Милан е четвърти с 24 точки. Грандът е на пет точки зад лидера Лацио. Този сезон Милан се състезава и в Лига Европа, където след четири кръга от основната фаза, отборът е на 28-о място с 3 точки.

Кардинале: "Целта ми е редовно да печелим"

Ето какво каза Джери Кардинале: "Никога няма да продам Милан. Никога. Това е проект, който трябва да върне клуба към трофеите. Не съм готов да приема, че ще отнеме твърде много време. Искам да постигна това възможно най-скоро. Целта ми е редовно да печелим Скудетото и, разбира се, да се върнем в Шампионската лига. Правя всичко възможно, за да гарантирам, че когато искаме да купим играч, никой не може да ми каже: "Не можеш да го купиш, защото не можеш да си го позволиш."

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"Трябва да намерим начин да се конкурираме с най-големите"

В момента само клубовете от Висшата лига са способни да инвестират такива суми и да подписват с най-добрите играчи в света. Ако искаме да върнем Милан на върха на европейския футбол, трябва да намерим начин да се конкурираме с най-големите клубове. Не се сравнявах с Берлускони. Това, което исках да кажа, е, че точно както той трансформира Милан и Серия А, ние искаме да поведем клуба в нова ера с нов подход".

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