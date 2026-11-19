Една от звездите на ЦСКА направи много интересно изказване и изрази увереност, че отборът може да се пребори за титлата в Първа лига. "Армейците" се оттеглиха на международната пауза като лидер в класирането в родния елит. Те имат 34 точки, следвани от шампиона Левски с 32 пункта и Лудогорец с 30. Важно е да се отбележи, че "сините" имат отменен мач с разградчани.

Нов в ЦСКА изрази увереност за шансовете на тима за триумф

Сега Бари Котър, който се присъедини към клуба през изминалото лято, изрази увереност, че отборът разполага с качеството да се пребори за титлата. Ирландецът даде обширно интервю пред "Диема Спорт", в което разказа за живота си, пътя си във футбола, впечатленията си от новия стадион "Българска Армия" и адаптацията към тима. Ирландецът призна, че не получава игровото време, което му се иска, но се надява това да се промени. Акцентът от интервюто несъмнено бяха думите му, че в момента няма кой да победи ЦСКА.

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"Виждайки колектива, с който разполагаме, въпреки че не съм играл толкова, колкото ми се е искало, но най-напред трябва да се запозная с цялостната система в отбора, да създам необходимите взаимоотношения. Знам, че моето време ще дойде. Поглеждайки по-генерално, не виждам как този тим може да загуби футболен мач. Качеството е невероятно и съм уверен в първото място. Да, Левски има мач в запас, но дори и да го спечелят, смятам, че ще бъдем способни да наваксаме изоставането на по-късен етап в кампанията. Времето ще покаже", заяви Котър в ефира на "Диема Спорт".

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