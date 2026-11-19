Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 19 ноември 2026 г.

СРЕЩА ЗА ИСТОРИЯТА: СИ, ПУТИН И ТРЪМП СЕ ПРОЯВИХА КАТО МИРОТВОРЦИ, ДОКАТО ВОЮВАТ (ВИДЕО)

Китайският президент Си Дзинпин, американският лидер Доналд Тръмп и руският диктатор Владимир Путин започнаха историческата си тристранна среща в китайския град Шънджън на 19 ноември - в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Домакинът я откри и заяви, че събитието е от "революционно значение", подчертавайки как трите страни трябва да работят заедно. Руският диктатор се престори на миротворец, докато продължава да бомбардира Украйна, а президентът на САЩ наблегна на неразпространението на ядрени оръжия, включвайки в речта си темата "Иран".

СРЕЩАТА ТРЪМП-СИ-ПУТИН ПРИКЛЮЧИ ЗА 90 МИНУТИ: ЩЕ РЕФОРМИРАТ ООН, А ЗАД КУЛИСИТЕ НАДНИЧАТ ТАЙВАН И "ЯЛТА 2.0" (ВИДЕО)

Историческата тристранна среща между китайския лидер Си Дзинпин, американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин на 19 ноември в Шънджън приключи. Тя продължи около 90 минути (час и половина). След това американският кортеж е напуснал вила „Килин“, където се провеждаше събитието, и се очаква Тръмп да се завърне в САЩ в следващите часове. Владимир Путин също е напуснал мястото на тристранната среща на върха, съобщават руските държавни медии.

ПРЕГОВОРИ? ПУТИН НЯМА ДА СЕ СПРЕ: ЗАПАДНИТЕ СЛУЖБИ С ОЦЕНКА КОЛКО ОЩЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ВОЙНАТА В УКРАЙНА

Оценките на западните разузнавателни служби сочат, че руският диктатор Владимир Путин не е склонен да се ангажира със сериозни преговори за постигане на мирно уреждане на войната му срещу Украйна, въпреки че е на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп и с китайския лидер Си Дзинпин в китайския град Шънджън на 19 ноември. Новината съобщава The New York Times, позовавайки се на служители, запознати с разузнавателните доклади.

"НЕВИНАГИ ЗЕЛЕНСКИ ГОВОРИ ИСТИНАТА, НЕ ИЗВИНЯВАМ РУСИЯ": МЪСК ОПИСА МАЙДАНА КАТО ОРГАНИЗИРАН ОТ САЩ ПРЕВРАТ (ВИДЕО)

Не сме спирали Starlink за Украйна. Тази информация е фалшива. Това заяви милиардерът Илон Мъск пред The New York Times – и то при положение, че многократно от украинска страна беше казвано, че системата не работи както трябва. За последно, украинските оплаквания касаеха как работи Starlink и военната му версия Starshield на самата фронтова линия и в окупираните от руската армия украински земи.

МЕРЦ РАБОТИ ДА ИМА ОЩЕ ПАРИ ЗА УКРАЙНА БЕЗ ФАКТОРИ КАТО ЛЬО ПЕН ДА ПРЕЧАТ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Предвид срещата на китайския авторитарен лидер Си Дзинпин с американския президент Доналд Тръмп и с руския диктатор Владимир Путин и най-вече предвид очертаващите се политически промени в Европа догодина заради избори в редица държави (за президент във Франция, за парламент в Италия), най-голямата европейска икономика Германия изглежда опитва да вземе мерки по отношение на помощта на ЕС за Украйна. Това става ясно от материал на Politico.

НАЙ-ЗНАЧИМАТА РЕЧ НА РУМЕН РАДЕВ ЗА ВОЙНАТА В УКРАЙНА: ВЪПРОСЪТ КОЛКО И КАКВО ЩЕ ПЛАТИМ (ВИДЕО)

Колко ще трябва да платим сега, за да спрем Русия в тази фаза на развитие на войната в Украйна? Този въпрос постави премиерът Румен Радев в изказване на конференцията "Черно море 2026: по-Близкият Изток". Но така и не постави въпроса: Колко ще ни струва – на България и Европа, да не помогнем на Украйна и да накараме Владимир Путин да отстъпи? Какво ще значи победа на Путин за бъдещето на България и Европа? ОЩЕ: Мерц работи да има още пари за Украйна без фактори като Льо Пен да пречат (ОБЗОР - ВИДЕО)

МАРШРУТЪТ НА ДРОНОВЕТЕ, ПОТОПИЛИ КОРАБА GAS HUSKY КРАЙ ВАРНА (ВИДЕО)

Откъде дойдоха дроновете, които удариха кораба GAS HUSKY в изключителната икономическа зона на България? При скорост от 25 възела, на морски дрон, тръгнал от Сочи, са му нужни 18 часа път по море и до 840 литра гориво. А районът се облиташе от американски разузнавателен самолет P-8 Poseidon - т.е. сигурни данни за точния маршрут трябва да са регистрирани. Това разглежда като тема в профила си в социалната мрежа "X" специализираният сайт Maritime.bg около поредния удар по кораб в Черно море. Припомняме, че малко след полунощ на 17 ноември газовозът GAS HUSKY, плаващ под либерийски флаг, изчезна от радарите на около 50 морски мили от Бяла. Корабът е изпълнявал курс от египетското пристанище Александрия към румънското пристанище Мидия с товар от 3403 тона втечнен пропан-бутан.

ПОВЕЧЕТО БЪЛГАРИ СА СЪС СПЕСТЯВАНИЯ ПОД 1000 ЕВРО: ПАВЕЛ ВЪЛЧЕВ ЗА ПРОУЧВАНЕТО НА “АЛФА РИСЪРЧ“ (ВИДЕО)

Повечето българи имат на депозит спестявания от под 1000 евро. Това каза в предаването Студио Actualno социологът от агенция “Алфа Рисърч“ Павел Вълчев. Той представи най-новото проучване на агенцията*, свързано със спестяванията на българите и избора им на подфонд от втория стълб на пенсионното осигуряване: “Всъщност ние това, което виждаме, че от една страна 59%, над половината от българските домакинства имат спестявания. Като казвам това, трябва ясно да си даваме сметка, че всъщност те са в един ограничен размер, по данни на БНБ от тази година, който се отнася до депозитите, ние виждаме, че голямата част от депозитите, над половината, са до 1000 евро. А друга значима част общо, за да достигнат до 94%, са до 25 000 евро. Още: Българите с все повече спестявания в банките

ПЪРВО ВСС, А ПОСЛЕ ГЛАВЕН ПРОКУРОР: БОРИСОВ ЗАГОВОРИ ЗА ПАЗАРЛЪК МЕЖДУ ПП, ДБ И ПБ (ВИДЕО)

"Виждам по коридорите как се договарят ПП и ДБ с "Прогресивна България" (ПБ). С нас никой нито е разговарял, нито ние сме разговаряли. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка с избора на състав на ВСС от парламентарната квота. Лидерът на ГЕРБ обаче не вижда нито един незавдисим кандидат.

КЗК ДЕ ФАКТО: ЩЯХМЕ ДА ХВАНЕМ КАРТЕЛА, КОЙТО ОСКЪПИ В ПЪТИ ЕЛЕКТРОУРЕДИТЕ, НО МЕДИИТЕ СЕ РАЗШУМЯХА

Когато предварително се вдига шум по медиите (и в социалните мрежи), е по-трудно да установим и хванем картел. Най-добре е когато искаме да разкрием и накажем картел да има внезапни необявени проверки на място. Това каза официално КЗК (Комисията за защита на конкуренцията), която визира темата с таксите за организациите, рециклиращи остарели електроуреди и ел. техника и оборудване. От КЗК казват, че въпреки това са направили секторен анализ – явно защото са преценили, че има нужда, тъй като е имало сигнали "за едновременно увеличение между 8 и 10 пъти" на таксите – ОЩЕ: Четири пъти по-евтини електроуреди: Съдът засега спря анти-Пеевски мярка, правителството тихомълком я саботира

"ИСТОРИЯТА НЕ Е ТАКАВА, КАКВАТО СЕ ПРЕДСТАВЯ": ОТ "ПИРОГОВ" ТВЪРДЯТ, ЧЕ В ТРАГЕДИЯТА С ПОЧИНАЛОТО ДЕТЕ ОТ ЕТРОПОЛЕ ИСТИНАТА Е ДРУГА

Историята не е такава, каквато в момента се представя пред обществото. Много скоро по този случай ще бъде направено официално изявление, в което ще бъдат представени факти, документи и доказателства. Вътрешната проверка на болницата вече е установила обстоятелства, които съществено се разминават с публично внушаваното. Това обяви юристът в "Пирогов" Мария Янева, която, както и лекарите в болницата, уточни, че все още не може да навлезе в конкретика заради продължаващото разследване на случая с 10-годишният Росен от Етрополе, който почина в "Пирогов" на 24 октомври.

СРЕД ПРИРОДАТА, ПО ПЪТЯ НА ЧОВЕШКАТА ДУША: АЛЕК АЛЕКСИЕВ ЗА "ОСТА НА ЖИВОТА" (ВИДЕО)

Този филм е, колкото и клиширано да звучи, за всеки един човек, който има огромното желание да намали темпоритъма. Да си спомни онзи смисъл, който е усещал в дадени моменти от своя живот.