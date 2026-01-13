Световен шампион с Германия купува новия отбор на нападател на Левски?

Световният шампион с Германия от футболния Мондиал 2014 Лукас Подолски се надява да финализира сделката по закупуването на полския елитен футболен клуб Гурник Забже през пролетта. Това заяви 40-годишният нападател в интервю за местното издание „goal.pl“. Подолски, който е роден в Полша, е част от състава на Гурник от лятото на 2021 година, като през настоящата кампания има 11 участия с екипа на отбора, макар и само в общо 196 игрови минути. Пред ноември той намекна, че планира прекратяване на професионалната си кариера след края на настоящата кампания.

Лукас Подолски вече е отправил своята оферта

Клубът от Забже е общинска собственост и се финансира от градската управа, откъдето от месеци има индикации за готовност за продажба.

„От няколко места чух, че през февруари ще започне процес по приватизация на клуба. Ако това е така, бих бил много щастлив. Очаквам го с нетърпение. Но това решение на градските власти непрекъснато се отлага във времето. При всички случаи аз съм готов. От своя страна съм направил всичко необходимо по този въпрос. Знам къде е таванът ми и докъде мога да стигна. Предложих много добри условия и офертата ми остава на масата“, коментира Подолски.

„Разговорите продължават. Мисля, че в последните месец-два градската управа направи крачка напред по отношение на евентуалната продажба на Гурник. Аз от своя страна ще го кажа отново: С радост бих взел клуба възможно най-скоро, дори през февруари. Все още съм гладен за успехи, искам да постигна още много. Не говоря само за моментното ни класиране, а за изграждането на един солиден клуб. Това, което сме постигнали сега, не ми е достатъчно. Ако имаме посещаемост от 25 000 на трибуните, аз искам да бъдат 28 000. Ако имаме много спонсори, искам да се боря да убедя още повече. Най-важното е Гурник да се превърне в един прекрасен дом. Но затова ще бъдат необходими още много тухли“, каза още той.

Гурник Забже иска Борислав Рупанов

Гурник се представя много добре в спортен аспект през този сезон, като заема второто място в класирането на полския елит с равен актив с лидера Висла Плоцк след първия дял от сезона, но клубът все още има сериозни финансови затруднения заради лимитираното финансиране от градските власти.

„В последните 15 години Гурник се асоциира основно с финансови проблеми и дългове. Сега нещата се промениха към по-добро, въпреки че все още имаме задължения, които трябва да изплащаме. С оглед на положението, в което заварих клуба, когато дойдох, смятам, че е направено нещо изключително. Ръководството на клуба върши фантастична работа на трансферния фронт и в маркетинга. Ако не бяха сериозните приходи от продажба на играчи в последните години, Гурник сигурно нямаше да го има. Тези сделки спасиха отбора. Градската управа няма пари, джобовете им са празни и не можем да разчитаме на необходимото финансиране от тях. Затова трябваше да подходим по друг начин. Естествено, не с всеки трансфер сме успявали. Никой не може да реализира 10 от 10 на пазара, дори най-големите. Но ние не можем да си позволим да рискуваме с влагането на сериозни средства, за да привлечем играчи. Имаме собствена философия при следенето на футболисти. Често успяваме да ги убедим чрез други средства, а не чрез възнаграждения. Затова сме и доволни от второто място през есента, тъй като бюджетът ни е доста по-скромен в сравнение с доста от другите отбори“, каза Подолски.

Последната сериозна сделка за клуба е продажбата през миналата седмица на френското крило със сенегалски корени Усман Соу на датския Брьондби за 2,5 милиона евро. Чешкият полузащитник Патрик Хелебранд също е обект на сериозен интерес от Полша и от чуждестранни клубове, като от Гурник вече отхвърлиха оферта за 1,2 милиона евро за правата му.

„Патрик дойде при нас със свободен трансфер, а Усман срещу много малка трансферна сума. Не искаме да харчим 2-3 милиона евро за играч, да му даваме „луди“ пари за заплата, само за да го привлечем в Гурник. Нашата философия е друга – открий, развий и продай. Соу е ясен пример за това. Жалко е, че трябваше да се разделим с него, защото той ни даваше допълнително качество. Но Усман бързо направи сериозна крачка в развитието си при нас. А и не можехме да си позволим да отхвърлим офертата за него, защото се нуждаехме от тези средства. Наясно сме, че полската лига не е достатъчно атрактивна, че да задържа добрите играчи прекалено дълго. За Хелебранд имаме предложение от друг полски отбор, има и интерес към него от чужбина. Но на този етап не сме получили подходяща оферта, която да отразява неговата реална стойност. Знаем колко струва и няма да го продадем под определената от нас сума“, каза Подолски.

Според информации Гурник има интерес към 21-годишния български нападател Борислав Рупанов от Левски.

