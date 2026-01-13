Любопитно:

Световен шампион с Германия купува новия отбор на нападател на Левски?

13 януари 2026, 13:18 часа 285 прочитания 0 коментара

Световният шампион с Германия от футболния Мондиал 2014 Лукас Подолски се надява да финализира сделката по закупуването на полския елитен футболен клуб Гурник Забже през пролетта. Това заяви 40-годишният нападател в интервю за местното издание „goal.pl“. Подолски, който е роден в Полша, е част от състава на Гурник от лятото на 2021 година, като през настоящата кампания има 11 участия с екипа на отбора, макар и само в общо 196 игрови минути. Пред ноември той намекна, че планира прекратяване на професионалната си кариера след края на настоящата кампания.

Лукас Подолски вече е отправил своята оферта 

Клубът от Забже е общинска собственост и се финансира от градската управа, откъдето от месеци има индикации за готовност за продажба.

„От няколко места чух, че през февруари ще започне процес по приватизация на клуба. Ако това е така, бих бил много щастлив. Очаквам го с нетърпение. Но това решение на градските власти непрекъснато се отлага във времето. При всички случаи аз съм готов. От своя страна съм направил всичко необходимо по този въпрос. Знам къде е таванът ми и докъде мога да стигна. Предложих много добри условия и офертата ми остава на масата“, коментира Подолски.

„Разговорите продължават. Мисля, че в последните месец-два градската управа направи крачка напред по отношение на евентуалната продажба на Гурник. Аз от своя страна ще го кажа отново: С радост бих взел клуба възможно най-скоро, дори през февруари. Все още съм гладен за успехи, искам да постигна още много. Не говоря само за моментното ни класиране, а за изграждането на един солиден клуб. Това, което сме постигнали сега, не ми е достатъчно. Ако имаме посещаемост от 25 000 на трибуните, аз искам да бъдат 28 000. Ако имаме много спонсори, искам да се боря да убедя още повече. Най-важното е Гурник да се превърне в един прекрасен дом. Но затова ще бъдат необходими още много тухли“, каза още той.

Гурник Забже иска Борислав Рупанов 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Гурник се представя много добре в спортен аспект през този сезон, като заема второто място в класирането на полския елит с равен актив с лидера Висла Плоцк след първия дял от сезона, но клубът все още има сериозни финансови затруднения заради лимитираното финансиране от градските власти.

Лукас Подолски

„В последните 15 години Гурник се асоциира основно с финансови проблеми и дългове. Сега нещата се промениха към по-добро, въпреки че все още имаме задължения, които трябва да изплащаме. С оглед на положението, в което заварих клуба, когато дойдох, смятам, че е направено нещо изключително. Ръководството на клуба върши фантастична работа на трансферния фронт и в маркетинга. Ако не бяха сериозните приходи от продажба на играчи в последните години, Гурник сигурно нямаше да го има. Тези сделки спасиха отбора. Градската управа няма пари, джобовете им са празни и не можем да разчитаме на необходимото финансиране от тях. Затова трябваше да подходим по друг начин. Естествено, не с всеки трансфер сме успявали. Никой не може да реализира 10 от 10 на пазара, дори най-големите. Но ние не можем да си позволим да рискуваме с влагането на сериозни средства, за да привлечем играчи. Имаме собствена философия при следенето на футболисти. Често успяваме да ги убедим чрез други средства, а не чрез възнаграждения. Затова сме и доволни от второто място през есента, тъй като бюджетът ни е доста по-скромен в сравнение с доста от другите отбори“, каза Подолски.

Последната сериозна сделка за клуба е продажбата през миналата седмица на френското крило със сенегалски корени Усман Соу на датския Брьондби за 2,5 милиона евро. Чешкият полузащитник Патрик Хелебранд също е обект на сериозен интерес от Полша и от чуждестранни клубове, като от Гурник вече отхвърлиха оферта за 1,2 милиона евро за правата му.

Борислав Рупанов Левски

„Патрик дойде при нас със свободен трансфер, а Усман срещу много малка трансферна сума. Не искаме да харчим 2-3 милиона евро за играч, да му даваме „луди“ пари за заплата, само за да го привлечем в Гурник. Нашата философия е друга – открий, развий и продай. Соу е ясен пример за това. Жалко е, че трябваше да се разделим с него, защото той ни даваше допълнително качество. Но Усман бързо направи сериозна крачка в развитието си при нас. А и не можехме да си позволим да отхвърлим офертата за него, защото се нуждаехме от тези средства. Наясно сме, че полската лига не е достатъчно атрактивна, че да задържа добрите играчи прекалено дълго. За Хелебранд имаме предложение от друг полски отбор, има и интерес към него от чужбина. Но на този етап не сме получили подходяща оферта, която да отразява неговата реална стойност. Знаем колко струва и няма да го продадем под определената от нас сума“, каза Подолски.

Според информации Гурник има интерес към 21-годишния български нападател Борислав Рупанов от Левски.

ОЩЕ: Как Байерн Мюнхен даде ценен урок на една от звездите си за стойността на парите

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Германия отбор Лукас Подолски Борислав Рупанов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес