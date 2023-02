Танцът на победата: Тен Хаг се разтанцува с двама от Юнайтед след триумфа (ВИДЕО)

В неделя Юнайтед надви Нюкасъл на "Уембли", за да спечели трофея, а след мача бе време и за празненства. Тен Хаг бе хванат в кадър да танцува заедно с двама от футболистите, с които са заедно още от съвместния им престой в Аякс - Лисандро Мартинес и Антони.

Тримата направиха любопитен танц на терена, който бързо се превърна в хит в социалните мрежи. След мача Рой Кийн се пошегува с Тен Хаг, че веднага трябва да разтрогне договора си с Юнайтед, а нидерландецът му отвърна шеговито: "Никога, никога, никога. Имаме обща история от Аякс. Надяваме се, че ще имаме и други възможности да танцуваме така."

Манчестър Юнайтед продължава участието си и в още два турнира - Лига Европа и ФА Къп, а освен това е трети във Висшата лига: на осем точки от първото място.

🗣️ Roy Keane on Erik ten Hag dancing with Lisandro and Antony : “You should resign after that.” 🤣



🗣️ Erik ten Hag: “Never, Never, Never. We have a history together [at Ajax]. We hope we can do it [more].” 🤣😂



