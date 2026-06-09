Трансферна бомба в Торино: Ювентус лекува провала с двама шампиони на Италия

Ювентус завърши много разочароващ сезон в Серия А, след като изпусна класиране в Шампионска лига, въпреки че се бори за местата в топ 4 почти през цялата кампания. “Бианконерите“ не са триумфирали с шампионска титла на Италия от 2020 г. и със сигурност иска да се върне на върха в Серия А. За целта през летия трансферен прозорец ще преследва двама шампиони на Италия с Милан от 2022 г. – Брахим Диас и Франк Кеси.

Брахим Диас не иска да напуска Реал Мадрид, но Моуриньо не е казал думата си

Брахим Диас беше под наем в Милан от Реал Мадрид през сезон 2021/22 когато “росонерите“ спечелиха Серия А. Тогава той записа 31 мача за първенство, в които вкара 3 гола и даде 3 асистенции. След завръщането си в Реал Мадрид той не е твърд титуляр, но получава добри игрови минути. Мароканският национал не иска да напуска “кралския клуб“ през лятото, за да се завърне в Италия. Но ако не влиза в плановете на новия треньор Жозе Моуриньо, това може и да се случи. Според специализирания сайт “transfermarkt“ Диас е оценен на 35 милиона евро, а договорът му с Реал Мадрид е до лятото на 2027 г.

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Ювентус искаше Франк Кеси още през зимата

Франк Кеси също беше основна фигура в шампионския отбор на Милан през 2022 г. Тогава той записа 31 мача в Серия А, като вкара 6 гола. След като стана шампион на Италия Кеси също замина за Испания, където игра за Барселона в продължение на един сезон. После премина в отбора от Саудитска Арабия Ал Ахли. Договорът му изтича през това лято и така той може да се присъедини към Ювентус със свободен трансфер. Това най-вероятно ще се случи, тъй като “бианконерите“ искаха да привлекат Кеси още през зимата.

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