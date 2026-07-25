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Смени шпагатите с голове, покори Европа, а накрая остави футбола за голфа

25 юли 2026, 7:00 часа 200 прочитания 0 коментара
Николай Илиев
Николай Илиев
Снимка: Колаж Actualno.com/GettyImages
Смени шпагатите с голове, покори Европа, а накрая остави футбола за голфа

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Животът е пълен с истории, които имат несправедлив край. Героят дава толкова много на всички около него, а след развръзката те го забравят. Но някои от тези истории имат щастлив епилог, въпреки всичко. И когато се обърнем назад и си спомним за всичко от първата да последната страница, виждаме, че това е една велика футболна приказка. Такава е и историята на Гарет Бейл.

Гарет Бейл има голям талант от малък

Гарет Бейл е роден през 1989 г. в Кардиф, Уелс. Още от малък, той показва завидни способности както в защита, така и в нападение. Това кара учителят му по физическо да измисля специални правила, когато децата са играели футбол в часовете. Малкият Гарет е трябвало да играе с едно докосване и да не използва удобния си ляв крак. Бейл започва футболния си път в школата на родния Кардиф Сити, а когато е на 11 години преминава в тази на английския Саутхямптън.

Гарет Бейл

Бейл впечатлява в Чемпиъншип

Гарет Бейл започва кариерата си като ляв бек. Първият му сезон на професионално ниво за Саутхямптън е 2005/06. Тогава записва два мача в Чемпиъншип, като и в двата играе пълни 90 минути, а "светците" не допускат гол и в двете срещи. През следващата кампания Бейл не просто се налага като титуляр отляво на защитата, а надгражда нивото си многократно. Той играе в общо 43 мача във всички турнири за Саутхямптън, като вкара 5 гола и дава 12 асистенции. Става въпрос за ляв бек.

Гарет Бейл си печели трансфер във Висшата лига

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С впечатляващото си представяне, Гарет Бейл си печели трансфер не просто във Висшата лига, а в един от най-реномираните отбори - Тотнъм. "Шпорите" плащат 14.7 милиона евро на Саутхямптън за уелския бек. И това се отплаща, но не и в първите години. Първоначално Бейл не играе толкова много за Тотнъм. Сезон 2009/10 е пърият, в който записва повече от 20 мача във Висшата лига. Тогава вкарва 3 гола и дава 5 асистенции в 23 срещи. Но през следващата кампания идва преломният момент.

Гарет Бейл

Хари Реднап превръща Бейл в крило и отключва потенциала му

Тогава треньор на Тотъм е Хари Реднап. Той взима гениалното решение да премести Гарет Бейл от левия бек на крилото. И така уелсецът започва да пише история. Първоначално с изяви по левия фланг. Бейл вкарва 11 гола и дава 10 асистенции още в първия си сезон, в който е съсредоточен изцяло върху нападението. Следва още една много плодовита кампания - 12 гола и 16 асистенции във всички турнири. Сезон 2012/13. Златните години на Гарет Бейл на английска земя. 44 мача във всички турнири, в които вкарва 26 гола и дава 10 асистенции му печелят трансфер в Реал Мадрид. А Тотнъм получава умопомрачителните 101 милиона евро. Няколко години преди това самият Кристиано Роналдо е преминал на "Сантиаго Бернабеу" за по-малка сума.

Гарет Бейл и Кристиано Роналдо

Гарет Бейл продължава да пише историята си в Реал Мадрид

А в Реал Мадрид Гарет Бейл продължава да пише историята си. Въпреки трудното начало и контузиите, които го преследват, за "белия балет" уелското крило изиграва 258 мача, в които вкарва 106 гола и дава 68 асистенции. А трофейната му визитка е завидна. Печели Ла Лига, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство по три пъти и Купата на Краля и Суперкупата на Испания по веднъж. А от Шампионска лига има цели пет трофея. Три от които поредни, като във финала през 2018 отбелязва два невероятни гола - един от огромна дистанция и един със задна ножица, за побадата с 3:1 над Ливърпул.

Уелс. Голф. Мадрид. В този ред

Но през 2019 г. нещо пропада. Гарет Бейл сякаш е неглижиран в Реал Мадрид и не се разбира с никого. В медиите дори плъзва слух, че за всичките си години в Испания, той не е научил езика и говори само на английски. Тогава, след като класира Уелс на Евро 2020, той застава за снимка със знаме, на което пише "Уелс. Голф. Мадрид. В този ред". Така той цели да отговори на критиците си, но има и голям страничен ефект. Вбесява всички в испанската столица.

Бейл се завръща в Тотнъм за Евро 2020

През лятото на 2020 г. Гарет Бейл е предотстъпен под наем в Тотнъм, защото иска да се подготви добре за предстоящото Европейско първенство. И там не се представя никак зле. Изиграва 34 мача, в които вкара 16 гола и дава 3 асистенции. Този сезон се оказва още по-продъктивен за Бейл, тъй като Уелс излиза от групата си на Евро 2020. "Драконите" отпаднаха още на 1/8-финала и да, представянето както на Бейл, така и на целия отбор не може да се мери с 1/2-финала от Евро 2016, но пак е постижение под някаква форма.

Гарет Бейл оставя футбола за голфа

Но след това Гарет Бейл се завърна в токсичния за него Мадрид. Там игра до лятото на 2022 г., но след завръщането си записа едва 7 мача, в които вкара 1 гол. До началото на 2023 г. игра за американския ЛАФК. Там изигра 14 срещи, в които се разписа 3 пъти, но и спечели два трофея. След което, едва на 33 години се пенсионира и се отдаде на следващата си страст - голфа. Като след по-малко от месец той обяви, че започва професионална кариера в спорта и ще участва на турнир в Пебъл Бийч, Калифорния.

Гарет Бейл

Приказката може да има интересно продължение

Днес Гарет Бейл още държи връзка с футбола, като е на няколко пъти пробва да стане собстерник на Кардиф Сити и редовно се изявява в британската телевизия като анализатор. като погледнем назад днес виждаме, че той е написал великолепна история в красивата игра. Само не е намерил подходящ край. Или не е имал възможността да го създаде. И въпреки всичко той намери хубав епилог, с който да загатне за продължение на приказката.

Автор: Николай Илиев

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