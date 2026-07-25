Германци отказаха 100 милиона евро от Реал за 19-годишно крило, „кралете“ готвят нова оферта

Реал Мадрид е отправил официална оферта за крилото на РБ Лайпциг Ян Диоманде. Това съобщи италианският трансферен специалист Фабрицио Романо. Според информациите испанският клуб е предложил 90 милиона евро плюс 10 милиона бонуси за правата на 19-годишния национал на Кот д'Ивоар.
РБ Лайпциг иска над 100 милиона за Ян Диоманде
🚨⚪️ Understand Yan Diomande has opened doors to Real Madrid move as positive talks took place over contract terms.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026
Real Madrid will return with new bid after €100m package proposal rejected, as revealed.
PSG in contact for weeks but no club to club deal so far. pic.twitter.com/vyTg1on6SD
Германският клуб обаче е отхвърлил офертата, като е поискал повече от 100 милиона евро, а преговорите продължават между двете страни за момента продължават. Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен също води преговори с РБ Лайпциг за Диоманде, но засега без успех. През миналия сезон футболистът изигра 33 мача в Бундеслигата, отбелязвайки 12 гола.
През новия шампионат Реал Мадрид ще бъде воден от Жозе Моуриньо. Португалецът иска сериозно подсилване на състава, който отстъпи на Барселона в борбата за титлата през последните две години.
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