Манчестър Сити цака Арсенал за перла на Барселона, която да замести Родри на "Етихад"

През миналия сезон Арсенал вдигна първата си титлата във Висшата лига от 22 години насам и сега ще направи всичко по силите си да я защити. Същевременно в Лондон се надяват и на по-добър резултат в Шампионска лига. За тази цел ръководството на "артилеристите" работи усилено на трансферния пазар, за да осигури дълбочина в състава на Микел Артета. До момента клубът привлече Христос Цолис. Пиеро Инкапие превърна престоя си под наем в постоянен трансфер, след като впечатли през миналия сезон, а бившият вратар на Лийдс Юнайтед Илан Меслие подписа договор като резерва на Давид Рая.

Арсенал и Манчестър Сити в спор за талант на Барселона

Опитите на "артилеристите" се засилиха след края на Мондиал 2026, но изглежда, че ще се разминат с една от трансферните си цели. Те бяха свързвани с няколко големи имена това лято, включително с капитана на Нюкасъл - Бруно Гимараеш, преди треньорът му Еди Хоу да заяви, че "свраките" няма да позволят лесно да загубят още един от ключовите си играчи. Ако това се окаже вярно, феновете ще се надяват, че Микел Артета няма да допусне клубът да се забърка в трансферна сага, както направи Ливърпул миналия сезон с Нюкасъл в преследването на Александър Исак. Това може да означава да се откажат от преследването на Гимараеш и да се опитат да привлекат друг вариант за полузащитата, но един от тези, за които се смята, че са алтернатива, може да е на път към основния им съперник за титлата.

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Става въпрос за младата звезда на Барселона - Марк Бернал. Възпитаникът на каталунската академия бе спряган за преминаване в северен Лондон. Сега обаче амбициите на "топчиите" са претърпели удар, тъй като Манчестър Сити се е включил в надпреварата за подписа му. "Гражданите" дори вече за определяни за фаворити, имайки предвид, че се готвят за раздяла с Родри. Капитанът на Испания може би ще премине в Реал Мадрид това лято. Освен него, Матео Ковачич и Нико Гонсалес също могат да напуснат "Етихад". Това означава, че за носителите на Купата на Англия ще са необходими подкрепления в средата на терена, а обещаващият талант на Барселона е сред играчите, които Манчестър Сити обмисля да привлече.

Въпреки интереса от страна на Арсенал и Сити, сделката за Бернал изглежда много малко вероятна, тъй като договорът му изтича едва през 2029 година, а клаузата му за откупуване възлиза на 500 милиона евро. Отборът на Енцо Мареска също е свързван през това лято с други млади полузащитници с отлични физически качества и контрол над топката. С преминаване на "Етихад" се спрягат Аюб Буади от Лил, който впечатли на Световното първенство с екипа на Мароко, и звездата на Байерн Мюнхен - Александър Павлович. Германските шампиони обаче са категорични, че халфът не е за продажба.

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