Реал Мадрид сложи цена на една от големите си звезди - праща халф на Острова, за да вземе Родри

Промените, породени от втората ера на Жозе Моуриньо начело на Реал Мадрид продължават. "Кралете" са на път да се разделят с още една от звездите си. Въпреки че Специалния се надяваше да за задържи точно този играч в испанската столица, по всичко изглежда, че той съвсем скоро може да си тръгне. Става въпрос за Орелиен Чуамени, който е спряган за трансфер в Манчестър Юнайтед. Положението на френския национал се промени след появата на възможността за привличане на Родри.

Чуамени все по-близо до трансфер на "Олд Трафорд"

Според информация в "The Sun", Юнайтед е получил нова надежда в усилията си да привлече Чуамени, след като Реал реши, че е готов да продаде полузащитника това лято. Преди това френският национал се смяташе за недостъпен, но испанският гранд вече е готов да изслуша оферти, тъй като се стреми да набере средства за евентуален трансфер на Родри от Манчестър Сити. Според информациите сума от около 80 милиона евро се очаква да бъде достатъчна за сключването на сделката, което дава на "червените дяволи" нова надежда да привлекат един от желаните си играчи за полузащитата.

ОЩЕ: Реал Мадрид хвърля трансферната бомба на лятото, привличайки най-добрия футболист на Мондиал 2026

Юнайтед вече подсили халфовата си линия, като привлече Юри Тилеманс и Андрей Сантос след напускането на Каземиро и тежката контузия на Мануел Угарте. Чуамени се счита за идеално попълнение, което ще направи ситуацията в средата на терена по-стабилна. Първоначално Реал Мадрид го привлече, за да замести Каземиро през 2022 година, а сега Юнайтед се надява да доведе французина на "Олд Трафорд" като дългосрочен наследник на бразилеца.

ОЩЕ: Германци отказаха 100 милиона евро от Реал за 19-годишно крило, "кралете" готвят нова оферта