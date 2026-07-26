Инфантино похвали аржентинците за "професионализма", докато ФИФА води разследване срещу скандалните им изцепки

Президентът на ФИФА Джани Инфантино отново привлече вниманието на футболната общност по негативен начин. Той предизвика полемика, след като изтекло писмо разкри, че той е похвалил "професионализма" на Аржентина по време на Мондиал 2026. Коментарите идват въпреки че управляващият орган разследва "гаучосите" за скандалното им поведение след загубения финал от Испания. Думите му допълнително засилиха спекулациите, че той не крие пристрастието си към Аржентина.

Инфантино отново си навлече гнева на футболната общност

Частна кореспонденция от Инфантино до президента на Аржентинската футболна федерация Клаудио Тапия беше направена публично достояние. Въпреки сцените на агресия, които помрачиха финала на турнира, шефът на ФИФА избра да се фокусира върху положителното влияние на южноамериканските гиганти. Той поздрави аржентинците за сребърните им медали, след което изрази благодарност за приноса на страната към атмосферата и успеха на турнира на световната сцена.

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Най-изненадващата част от писмото е конкретната похвала на Инфантино за поведението и работната етика на отбора, което е в ярък контраст с текущите дисциплинарни производства. Участието на Аржентина често беше засенчено от обвинения в нечестна игра и симулации, като кулминацията беше бурен сблъсък след загубата им в продълженията от Испания. Халфът на "гаучосите" Леандро Паредес нападна Ерик Гарсия в сблъсък, в който изглежда са участвали и Науел Молина, Тиаго Алмада. Междувременно помощник-треньорът Роберто Айала удря с юмрук в лицето Дани Олмо. Въпреки това президентът на ФИФА даде възторжена оценка на усилията на сребърните медалисти през цялото състезание.

В какво се явява "професионализма" на Аржентина?

В писмото се казва още: "Великолепното представяне на "албиселесте" също допринесе решаващо за това турнирът да се превърне в изключително събитие, което очарова милиони футболни фенове по целия свят. Моля, предайте моите искрени поздравления на всички, които допринесоха за този великолепен резултат: на играчите, на треньора Лионел Скалони, както и на треньорския и медицинския екип и, разбира се, на многобройните фенове, които придружаваха и подкрепяха отбора през цялото състезание. Тези победи винаги са плод на постоянна работа, професионализъм и внимание към детайлите, но също така и на страст, отдаденост и любов към този прекрасен спорт."

Похвалите за "професионализъм" изглеждат не на място на фона на поредица от инциденти, които доведоха до започването на официално разследване от страна на ФИФА относно поведението на отбора. По време на финала Лионел Меси и съотборниците му бяха обвинени, че са използвали "антифутболни" тактики в мач, изпълнен с противоречия. В един запомнящ се инцидент Меси се опита да убеди съдията Славко Винчич да изгони Марк Кукурея, след като испанският защитник си покри устата, докато говореше.

Поведението на "гаучосите" през целия етап на елиминациите също предизвика сериозна критика както от неутрални наблюдатели, така и от противниците. По време на полуфиналния мач отборът беше обвинен в чести симулации, целящи да провокират съдиите. Освен това аржентински знаменитости и играчи предизвикаха гнева на британски високопоставени лица, като празнуваха с политически транспарант, свързан с Фолкландските острови.

Въпреки противоречията и поражението на финала, Инфантино завърши посланието си, като похвали основите, положени за бъдещия успех на Аржентина, и подчерта силните си лични връзки с Тапия в навечерието на предстоящите разследвания на ФИФА: "Всичко това предвещава много обещаващо бъдеще и, без съмнение, ще проправи пътя към нови и големи успехи за аржентинския футбол. Пожелавам Ви, уважаеми г-н президент, всичко най-добро за следващите състезания и се надявам да се видим отново много скоро. С цялата ми приятелска обич, Джани Инфантино."

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