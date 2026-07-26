Забъркаха звездата на турския футбол в огромен скандал - негов двойник изригна с обвинения срещу клуба (ВИДЕО)

Голямата звезда в турския елит Виктор Осимен се оказа в центъра на неочакван финансов проблем. Според информации на вестник "Милиет" местна банка е издала официално правно предупреждение до нигерийския национал, след като данъците, свързани с неговите доходи, не са били платени. Предупреждението е било изпратено директно до Осимен, въпреки че според условията на договора му той не носи лична отговорност за уреждането им.

Галатасарай реши проблема бързо

След като получил предупреждението, Осимен незабавно информирал ръководството на Галатасарай. Клубните ръководители се заеха с плащането на просрочените данъчни задължения, с което приключиха бързо въпроса, преди той да се превърне в по-голям правен спор. Инцидентът разкри и важна подробност относно споразуменията на Джим Бом с някои от най-големите им звезди. Съгласно клубните договори, Галатасарай, а не играчите, поема отговорността за плащането на данъците върху доходите от името на играчи като Осимен.

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Инцидентът бързо щеше да изчезне от заглавията, ако не беше последвалата полемика в социалните медии. Това, което привлече най-голямо внимание, беше видеоклип с мъж, който приличаше удивително много на Осимен - всъщност, негов двойник, който разкритикува турския гранд, твърдейки, че не е получавал заплата от три месеца и че без него никой не би чувал за Галатасарай, като същевременно заплаши да напусне клуба: "Вече три месеца не съм получавал заплата. Ако не бях аз, никой в света нямаше да знае за Галатасарай. Ако не ми платите, ще си тръгна, неблагодарници!" Не мина много време, преди да се разбере, че видеото няма нищо общо с Осимен или с личните му възгледи.

Това развитие на събитията се появява на фона на съобщения, според които шампионите са изпитвали финансови затруднения и дори са издали невалидни чекове на членове на отбора. Въпреки това Галатасарай реагира категорично на тези твърдения. Клубните ръководители настояха, че нито един играч не е получил невалиден чек, и отхвърлиха слуховете като неверни. От клуба подчертаха, че данъчният проблем е резултат от административно забавяне, а не от неизпълнение на договорни задължения. По-рано тази година турските медии съобщиха, че няколко играчи, сред които и Осимен, са изпитали закъснения при получаването на част от заплатите си. Тези съобщения подхраниха спекулациите, че клубът се бори с проблеми с паричния поток, но от Джим Бом категорично отхвърлиха тази информация.

Иначе възможността Осимен да напусне южната ни съседка не е изключена. Той може да си тръгне още това лято, тъй като е начело в списъка с желани играчи на редица водещи европейски клубове, включително Барселона, Атлетико Мадрид, ПСЖ и Челси. Въпреки това нападателят очевидно се чувства щастлив в Истанбул, където е любимец на феновете и икона на клуба както на терена, така и извън него.

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🚨Victor Osimhen canlı yayın da ağır konuştu



“3 aydır maaş alamıyorum. Ben olmasam kimse dünyada Galatasarayı tanımaz. Paramı vermezseniz giderim nankörler, paramı kim yiyorsa anasını …..” pic.twitter.com/PGmMzEXFvl — Plus Global (@Fenersports_tr) July 25, 2026