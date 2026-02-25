Сагата Жуниор - Престиани продължава: футболен съдия избухна с остра позиция

Хавиер Кастрили, бивш аржентински съдия и участник на Мондиал 1998 във Франция, реагира остро на временното отстраняване на Джанлука Престиани заради предполагаем случай на расизъм срещу Винисиус Жуниор. Кастрили отправи сериозни критики към УЕФА за взетото решение, като постави под въпрос начина, по който е била оценена ситуацията. В същото време той осъди това, което определи като провокативно поведение от страна на бразилския футболист.

Кастрили атакува УЕФА и защити Престиани, обвинявайки Винисиус в провокации

„Този сериен провокатор унижава, презира, очерня, генерира насилие, защитен от безнаказаността, предоставена му от страхливи съдии, за да се превърне след това в жертва в защита, подхранвана от човешката глупост. Повярвайте в тази измислица на крайностите на woke културата“, написа бившият съдия в платформата X, защитавайки своя сънародник.

„УЕФА отстрани Престиани? Без доказателства? Отсега нататък всеки може да обвинява без доказателства. Това е човешката специалност и нивото на деградация, което Европа преживява... Достигна и футбола“, заяви той. „Следвайки логиката, наложена от УЕФА, отсега нататък съдиите ще могат да изгонват от терена всеки играч, обвинен в обида на противник... Каква голяма глупост“, добави той.

„Две грешки на УЕФА: от една страна, налага санкции по презумпция, без обективни доказателства, а от друга, в контекста на фактите, защитава безнаказаността на подигравките, подбуждането към насилие, произтичащо от провокацията към публиката от страна на Винисиус. Ужасяващо и историческо“, заключи той относно случилото се.

