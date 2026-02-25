Най-важните новини за деня: 25 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 26 февруари 2026 г.

ВЕТОТО НА ЙОТОВА ПАДНА, СЕКЦИИТЕ ИЗВЪН ЕС ЩЕ СА ОГРАНИЧЕНИ

Парламентът окончателно преодоля ветото на президента Илияна Йотова върху последните изменения в Изборния кодекс и с това отвори нов фронт на напрежение - както по отношение на вота в чужбина, така и в партия БСП.

ОФИЦИАЛНО: ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА ПРИЗНА ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЗА ВИНОВНА В ТЕЖКО НАРУШЕНИЕ, МОЖЕ ДА ИСКА ОТСТРАНЯВАНЕТО Й

Колегията на Европейската прокуратура призна българския европейски прокурор Теодора Георгиева за виновна в тежко нарушение. Това съобщиха от пресслужбата на ръководената от Лаура Кьовеши институция. Колегията е приела за установени нарушенията, описани в становището на Дисциплинарния съвет, съставен от високопоставени действащи или бивши представители на европейските институции, се казва още в съобщението.

ПРОКУРАТУРАТА Е ПОД НАТИСК: ЗАМ.-ГРАДСКИЯТ ПРОКУРОР НЕ ИСКА ПЛЕНУМЪТ НА ВСС ДА СЕ ЗАНИМАВА СЪС САРАФОВ

Заместник-градският прокурор в Софийска градска прокуратура Десислава Петрова коренно смени позицията си за Борислав Сарафов, който въпреки че бе определен от няколко съдебни състава като "Г-н Никой", продължава да е изпълняващ функциите главен прокурор. Вчера в студиото на bTV прокурор Петрова подкрепи в известна степен действията на служебния правосъден министър Андрей Янкулов и заяви, че "прокуратурата не трябва да зависи от една воля". Зам.-градският прокурор подкрепи Янкулов: Прокуратурата не бива да зависи от една воля

МЕНИСКУСИ ВЪВ ВСС, ЧАДЪРИ В МВР И НЕВИЖДАН ДЕФИЦИТ: КОМЕНТАР НА АСЕН ВАСИЛЕВ (ВИДЕО)

Лидерът на "Продължаваме промяната"Асен Василев коментира в кулоарите на парламента "менискусите във ВСС", поиска изчистване на "чадърите в МВР" и заговори за невиждан дефицит в бюджета. Шегата с менискусите дойде след като заместник-главния секретар на МВР беше изчезнал, а после се оказа, че е скъсал менискус, докато след това същата шега се използваше и за членовете на Съдийската колегия към ВСС, които бяха в отпуск и не успяха да се срещнат с правосъдния министър в служебното правителство Андрей Янкулов.

ДЪРЖАВАТА ВСЪЩНОСТ ИМА БЕЗПЛАТНА ПЪТНА ПОМОЩ: РАЗСЛЕДВАНЕ ОТКРИ СКАНДАЛНИ СХЕМИ НА АПИ ЗА СТОТИЦИ МИЛИОНИ ЕВРО (ВИДЕО)

Ново разследване на Фондация "Антикорупционен фонд" (АКФ) разкрива как България всъщност има безплатна пътна помощ на територията на страната. Причината това да не е известно обаче е схема за незаконно превъзлагане на дейности по пътна поддръжка, по която се отклоняват най-малко 14 милиона лева на месец (малко над 7 милиона евро). От неправителствената организация разказват, че от 2025 г. насам Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) незаконно е превъзложила на фирма "Юнит Асист" ЕООД предоставянето на денонощна, безплатна пътна помощ за гражданите. От своя страна дружеството също незаконно превъзлага дейността на поне 11 фирми.

МАНТИНЕЛИ ЗА ПОЛОВИН МИЛИАРД ЕВРО И ОСЕМ ПЪТИ ПО-СКЪПИ ТЕСТОВЕ ЗА РАК: МИНИСТРИ АЛАРМИРАТ ЗА СКАНДАЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Служебното правителство е установило първите проблемни договори по обществени поръчки, сключени от предишната власт. Това стана ясно от брифинг на здравния министър Михаил Околийски и финансовия министър Георги Клисурски. Припомняме, че преди началото на правителственото заседание премиерът Андрей Гюров обяви началото на мащабна ревизия на всички действащи договори.

"НЕЩО СЕ Е СЛУЧИЛО ИЗНЕВИДЕЛИЦА": ПСИХИАТЪРЪТ Д-Р ВЛАДИМИР СОТИРОВ АНАЛИЗИРА СЛУЧАЯ “ПЕТРОХАН-ОКОЛЧИЦА”

Повечето от нас се чувстват по един или друг начин застрашени. Това усещане за застрашеност може да произтича и от обстоятелството какво се е случило и как изглежда това зло, което е влязло в живота на тези хора.

"ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" Е НА 3 МЕСЕЦА ОТ ТЕХНИЧЕСКИ ФАЛИТ: ИДЕИ ОТ ЕКСПЕРТИ И УСПЕШНИ ПРИМЕРИ ОТ ЕВРОПА КАК ДА ОЦЕЛЕЕ

"Топлофикация София" е на 250 милиона евро от технически фалит, т.е. от това дълговете ѝ да надвишат всичките ѝ активи. Със настоящото темпо на трупане на дълг дружеството е на около три месеца от подобен сценарий и се намира в "будна кома", смята енергийният експерт Борислав Колев - един от авторите на нов доклад на "Грийнпийс" - България, показващ влошаващото се състояние на "Топлофикация" и предлагащ осъществими идеи за оздравяването ѝ.

КАК ЕВРОТО ОТВАРЯ ВРАТИ КЪМ ИНВЕСТИЦИИТЕ: ОБЯСНЯВА ДОЦ. МАНЮ МОРАВЕНОВ (ВИДЕО)

Еврозоната се отразява положително на инвестициите и това е очаквано, защото най-малко пада валутният риск. Влизаме в полезрението на много широк кръг от инвеститори. Само това даде веднага ефект на българския капиталов пазар.

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ! РЕФОРМА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛИ ПОСТАВЯ МНОГО ВЪПРОСИ

В самото начало на 2026 година кметът на Столична община Васил Терзиев представи Стратегия за справяне с недостига на места в яслите и детските градини. Освен промените в реда и приема на децата са заложени нови правила и в изпълнението на услугите, включващи изхранването и грижата за най-малките.

СПРАВЕДЛИВ И ДЪЛГОТРАЕН МИР В УКРАЙНА: ТРЪМП ПАК РАЗКРИ КАКЪВ ВЪЗДУХ ПОД НАЛЯГАНЕ Е (ОБЗОР - ВИДЕО)

Нова тристранна среща между Украйна, Русия и САЩ в рамките на процеса за мир може да стане факт в следващите 10 дни. Най-вероятно мястото на срещата ще е Флорида. Това заяви Стив Уиткоф, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп. Думите на Уиткоф са на фона на големите хвалби на Тръмп за първата му година от втория му мандат – но сред тези хвалби Украйна остана по-назад, само с поредното кухо настояване на милиардера, че войната трябва да спре. Нещо, което всички знаем – ОЩЕ: Шоуто на Тръмп за състоянието на САЩ: Хвалби до дупка (ВИДЕА)

КАК СЕ ПРОМЕНИ АРСЕНАЛЪТ НА ВСУ ЗА 4 ГОДИНИ ВОЙНА: ОТ СЪВЕТСКО ОРЪЖИЕ ДО СОБСТВЕНИ РАКЕТИ

През 4-годишната пълномащабна война арсеналът на Украйна от оръжия еволюира много сериозно - от стари оръжия от съветската епоха до високотехнологични устройства, управлявани от изкуствен интелект. За това спомогнаха както доставките на оръжия от западните съюзници, така и разработването на много нови оръжия в самата Украйна с бума на местното производство и не на последно време стремглавото навлизане на дигитализацията в бойните операции, което в неимоверна степен промени воденето на военните действия. Промените в оръжията и тактиката на украинската армия бяха анализирани в материал на украинското издание "Фокус".

ШОУТО НА ТРЪМП ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА САЩ: ХВАЛБИ ДО ДУПКА (ВИДЕА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се похвали в най-дългата реч „За състоянието на Съюза“, че е предизвикал бум на работните места и производството в страната, като същевременно налага нов световен ред в чужбина – с надеждата, че представянето на дълъг списък с постижения може да противодейства на спада на рейтинга му, предаде Асошиейтед Прес. Основната цел на Тръмп беше да убеди все по-предпазливите американци, че икономиката е по-силна, отколкото мнозина от тях вярват, и че те трябва да отново да подкрепят републиканците на междинните избори през ноември. И, разбира се, голям акцент върху външната политика - най-вече обаче Иран, като американският президент обяви, че предпочитал нещата да бъдат решени по дипломатически път. Но по тази тема лидерът на демократите в Сената Чък Шумър предупреди - трябва да има откровена пресконференция, защото положението с Иран е много сериозно.

ГОЛЯМАТА ИГРА ЗАПОЧНА: ТРЪМП ПРЕНАРЕЖДА БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Месец след началото на втория мандат на президента Доналд Тръмп стана ясно, че САЩ са предприели историческо пренареждане на своята външнополитическа доктрина. Тази трансформация е била отдавна в процес на разработка, оформена от три десетилетия геополитически реалности след разпадането на Съветския съюз през 1991 г. Подобни промени рядко протичат гладко – преходният период може да бъде бурен, тъй като институциите, съюзите и установените представи се съпротивляват на промяната. Нестабилността е неизбежна по време на системно пренареждане, но реагирането на нови заплахи с инструментите от миналото става все по-нереалистично и рисковано, пише The National Interest.