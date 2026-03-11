Спорт:

Уелтън се завърна след дълго отсъствие и класира тима си на 1/2-финал в Шампионската лига на Азия

Бившият ас на Левски Уелтън се завърна на терена след дълго отсъствие и започна да бележи значими голове. Бразилецът реализира победното попадение за своя Гамба Осака, с което тимът се класира за 1/2-финала на Шампионската лига на Азия. След двама мача срещу тайландския Рачабури, завършили с по 1:1 в редовните времена, дуелът се реши от Уелтън в продълженията на реванша.

Уелтън блести в Шампионската лига на Азия

В началото на срещата гостите от Япония направиха голям пропуск. В 29-ата минута Джента Миура реализира фамозно попадение с бомбастичен диагонален шут, който остави безпомощен противниковия вратар. На старта на втората част отговорът дойде. Домакините организираха нападение с красиви комбинации. Стигна се до центриране, при което капитанът на Гамба и вратарят се сблъскаха. От това се възползва Глейсон, за когото остана лесната задача да изравни.

В 66-ата минута стражът на японците отрази дузпа, което се оказа преломен момент в мача. 120 секунди по-късно в игра се появи Уелтън. Бразилецът попадна под светлината на прожекторите в 99-ата минута. Той показа съобразителност при поредица от рикошети и с премерен удар от границата на наказателното поле вкара за 2:1 за Гамба.

За Уелтън това е втори мач след дълго отсъствие. Преди тези 2 двубоя бразилецът игра за последно на 27 септември. "Бог ще ти даде повече отколкото поискаш. И той ще умножи всичко това. Това, което си пропуснал. АМИН! Щастлив и благодарен, че Бог ми позволи да правя това, което обичам най-много, и да ми осигури отново да стъпя на терена", написа Уелтън в пост в социалните мрежи при завръщането си на терена.

Джем Юмеров
