Радар за икономика: Най-важните новини на 11 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 11 март 2026 г.

Решено: МАЕ освобождава най-голямото количество петролни резерви в историята си

Международната агенция за енергията (МАЕ) обяви освобождаване на 400 млн. барела петрол от резервите си Това съобщи ръководителят на МАЕ Фатих Бирол в специално изявление, предавано онлайн на страницата на организацията. Количеството освободен петрол е най-голямото изобщо в историята на МАЕ. Конфликтът в Близкия изток се отразява силно на световните енергийни пазари, като Азия е най-силно засегната, мотивира решението Бирол.

Заради предложено рекордно освобождаване на резерви: Цената на петрола пресече невиждана скоро граница

ЕК обмисля таван на цената на газа или субсидии

Нов обрат с цената на природния газ в Европа

Сериозно поскъпване на петрола ще е шок за България: Анализ на Фискалния съвет

