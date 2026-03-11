Арне Слот оправда загубата на Ливърпул в Истанбул със съдийството и пропуските в атака (ВИДЕО)

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот изрази претенции към съдийството и към своите играчи за пропуснатите положения при загубата с 0:1 от Галатасарай в първи мач от осминафиналите на Шампионската лига. Гол с глава на Марио Лемина донесе успеха на Галатасарай в Истанбул, където "червените" загубиха със същия резултат в мача от основната фаза през септември. Реваншът между двата тима е след седмица на "Анфийлд", където мърсисайдци ще опитат да обърнат развоя.

Мнението на Арне Слот за загубата от Галатасарай

"Започнахме мача наистина добре, дори по-добре, отколкото преди три месеца. Имахме три или четири страхотни момента. Най-големият момент беше, когато Флориан Вирц беше на почти празна врата, но не успя да завърши. Не успяхме да вкараме и както последния път, с първата им атака се стигна до корнер и трябва да се отдаде заслуженото на начина, по който, когато получават шанс, играят така, сякаш е последният шанс в живота им. Това определено е нещо, от което можем да се поучим. Понякога пропускаме шансове с лекота и изглежда сякаш си мислим, че ще получим още 10. Вече е трудно да се стигне до това положение, но когато губиш с 1:0, го прави още по-трудно", каза Слот.

Гол на Ибрахима Конате беше отменен от ВАР съдията Гилермо Куадра Фернандес за игра с ръка при корнер през второто полувреме. "Винаги е много трудно да се говори със съдиите в подобна ситуация, тъй като те комуникират с VAR, така че трябва да слушат какво се говори. Ако приемем, че голът е правилно отменен, което е трудно да се прецени, тъй като чувам различни мнения от хора, не е напълно очевидно, но нека кажем, че решението е правилно. След това бях още по-разочарован от факта, че при всеки свободен удар и корнер, които изпълнихме, ако погледнем само играчите на Галатасарай, съдията вече отсъждаше свободен удар за Галатасарай", каза Слот.

"Ако след това погледнете колко много дърпаха фланелката на Върджил ван Дайк, преди топката да удари ръката на Ибу, тогава може да се каже, че не бяхме единствените, впечатлени от атмосферата тук днес. Във Висшата лига е позволено много повече, отколкото в Шампионската лига. Ето защо бях толкова изненадан, че не беше дузпа, защото във всички други инциденти, където той си мислеше, че е видял нещо, когато направихме нарушение, и беше толкова бърз да свири със свирката си и да даде на Галатасарай пряк свободен удар. Тогава е наистина, наистина, наистина изненадващо, че същият съдия в друг инцидент, когато те допуснаха нарушението, казва, че ще приеме това напълно. Но ако погледнете като цяло 90-те минути, не мисля, че мога да се изненадам от това решение", добави още той.

