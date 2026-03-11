Емблематичен български тим призовава за подкрепа на 77-годишен бивш футболист, който се грижи сам за четирима внуци

Емблематичният български клуб Дунав Русе призова местната общественост да се обедини в подкрепа на 77-годишния Христо Митов. Той е бивш футболист на „драконите“, който днес сам се грижи за четиримата си внуци – Александър, Григор, Валентин и Ицо. От русенци изразяват надежда, че с общи усилия ще бъде осигурена по-добра среда за живот и развитие и на четирите деца, за които се грижи Христо Митов.

Благотворителна инициатива на Дунав Русе

Като млад Христо е бил част от отбора на Дунав и е участвал на европейско първенство за младежи. От футболния клуб подчертават, че въпреки усилията и силния му дух, семейството има нужда от подкрепа. „Той е пример за достойнство и мъжество, но никой не трябва да води подобна битка сам“, посочват от Дунав в страницата си във фейсбук и призовават русенската общественост, феновете на отбора и всички, които имат възможност, да помогнат на семейството.

🔵 Футболен клуб Дунав (Русе) винаги е бил семейство. Днес искаме да обърнем внимание на историята, която докосна цяла... Posted by FC Dunav Ruse on Monday, March 9, 2026

„Нека покажем, че в Русе никой не бива изоставен и че дунавският дух означава солидарност в най-трудните моменти“, апелират от клуба. Това е поредната благотворителна инициатива, в която участва Дунав. В края на миналата седмица на стадиона на „драконите“ в спортния комплекс в квартал „Здравец“ в Русе се проведе благотворителен футболен турнир „От дете за дете“. В него се включиха деца, родени през 2016 година, от различни клубове от страната, а събраните близо 2000 евро ще бъдат дарени в подкрепа на фондация „Искам бебе“.

