Сълзите на един шампион, който загуби своята майка като дете, но никога не остана сам

"Ти никога няма да вървиш сам": популярен рефрен от химна на Ливърпул, който всеки път кара футболните фенове да настръхнат. Във вторник вечер обаче тези думи спокойно можеха да се отнесат към съперника на мърсисайдци - Галатасарай, и по-конкретно техните тифози. Ултрасите на турския колос издигнаха невероятна хореография в мача от Шампионска лига, с която да покажат на своя шампион в атака Виктор Осимен, че никога, ама никога няма да бъде сам...

Невероятната подкрепа на тифозите на Галатасарай към Виктор Осимен

27-годишният нигериец е един от най-добрите нападатели в света, като го показа още при 5-годишния си престой в Наполи. И когато изглеждаше, че ще премине в още по-голям европейски колос, Осимен избра да продължи кариерата си в Истанбул. В Неапол стрелецът така и не получи онази подкрепа от клуба, на която разчиташе, докато в Галата той срещна един нов свят, в който отбор и фенове са плътно зад него, за да го подкрепят и вдъхновяват да продължава да твори на футболния терен.

Victor Osimhen in tears as Galatasaray fans delayed the banner of his late mother ahead of the Liverpool clash. 😭#PoojaInTurkey #ChampionsLeague pic.twitter.com/sKw9VlFare — POOJA!!! (@PoojaMedia) March 10, 2026

Осимен губи майка си като дете

В почти всеки мач тифозите на Галатасарай изненадват Осимен с различни хореографии, но мачът срещу Ливърпул от 1/8-финалите на Шампионска лига бе специален. Когато нигериецът се подреди за химна на Шампионска лига, той обърна поглед към агитката зад вратата, за да види огромна хореография, която илюстрира неговата фигура с екип на Галатасарай, заедно с портрет на покойната му майка - загуба, към която Осимен се връща и до днес.

Осимен видимо се развълнува от хореографията, като очите му се насълзиха, а след мача заяви, че се е почувствал страхотно да види тази подкрепа на трибуните. "Много съм щастлив, откакто пристигнах и облякох този екип. Този екип е много специален. Исках да дам най-доброто от себе си за тези фенове", заяви той.

❤️‍🩹✨ Victor Osimhen, emotional when he saw Galatasaray fans tifo dedicated to him and his family.@mbatuhanagir 🎥 pic.twitter.com/GiEV93VLzW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 10, 2026

"Изпитвам напълно различни емоции тук. Загубих майка си в ранна възраст и феновете ме направиха много щастлив днес. Ето защо това е толкова важно за мен", добави още той. Откакто пристигна в Истанбул, Осимен бързо се превърна в един от най-обичаните играчи на Галатасарай, като страстта, неумолимото пресиране и голмайсторският му инстинкт го направиха любимец на известните с ентусиазма си фенове на клуба.

За Осимен тази връзка е излязла извън границите на терена. "Ние сме едно семейство с феновете на Галатасарай", заяви нападателят, който имаше централна роля за отбелязването на победния гол срещу Ливърпул. Осимен бе близо до гол в още няколко ситуации, но не успя да се възползва, като в крайна сметка Галата взе минимален аванс от 1:0 преди реванша на "Анфийлд".

И не е случайно, че след края на мача Осимен отиде до агитката, за да ги аплодира и да им благодари. Защото това е неговото второ семейство, което никога няма да го остави да върви сам...

Автор: Стефан Йорданов

Victor Osimhen n’a pas pu retenir ses larmes en découvrant le tifo des supporters de Galatasaray pour lui et sa mère ! 🫶🇳🇬



Un moment très émouvant pour l’attaquant nigérian, touché par cet hommage des fans du club turc.pic.twitter.com/Gaw2c2UdVT — Foot Mercato (@footmercato) March 10, 2026