ПСЖ опитва да отмъкне звезда на Челси

Пари Сен Жермен е заинтересован да придобие халфа на Челси Енцо Фернандес, според The Touchline. Френският клуб очаква да завърши трансфера на 25-годишния футболист в близко бъдеще.

Резултатът от мача между ПСЖ и Челси от осминафиналите на Шампионската лига може да бъде решаващият фактор. Парижани смятат, че отпадането на лондончани от състезанието ще увеличи шансовете им да подпишат с Фернандес, тъй като аржентинецът може да реши да напусне отбора през лятото.

Енцо Фернандес взима по 10 млн. евро на сезон в Лондон

Договорът на халфа с Челси е до 2032 г., а заплатата му е приблизително 10 милиона евро годишно. ПСЖ е готов да отговори на финансовите изисквания на играча, при условие че бъде постигнато споразумение с английския клуб.

Фернандес изигра 42 мача за Челси във всички състезания през сезон 2025/26, отбелязвайки 11 гола и давайки 5 асистенции. Той е в английския клуб от януари 2023 г.

