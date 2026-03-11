Шефът на ФИФА: Тръмп каза, че националният отбор на Иран е добре дошъл на Световното

Президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че се е срещнал с президента на САЩ Доналд Тръмп, който му е казал, че приветства участието на Иран на Световното първенство по футбол през 2026 г., което ще бъде съвместно организирано от САЩ, Мексико и Канада, съобщи агенция Ройтерс.

Иран беше единствената държава, която липсваше от срещата на върха на ФИФА за планиране на участниците в Световното първенство, проведена миналата седмица в Атланта, което задълбочи въпросите дали футболният отбор на страната ще се състезава на американска земя това лято на фона на ескалираща регионална война.

Иран ще участва на четвърто поредно Световно първенство

Trump Will Welcome Iran At World Cup, Says Infantinohttps://t.co/GBK5U601F3 pic.twitter.com/FmvR8shwyk — The Whistler Newspaper (@TheWhistlerNG) March 11, 2026

По-рано Тръмп заяви пред Politico, че не е загрижен за участието на Иран, тъй като те са „много силно победена страна“.

„Говорихме и за настоящата ситуация в Иран и факта, че иранският отбор се е класирал за участие на Световното първенство по футбол през 2026 г.“, каза шефът на световната футболна федерация ФИФА Инфантино в публикация в официалния си акаунт в социалните медии. „По време на дискусиите президентът Тръмп повтори, че иранският отбор, разбира се, е „добре дошъл да се състезава в турнира в Съединените щати“.

„Всички ние се нуждаем от събитие като Световното първенство по футбол, което да обединява хората сега повече от всякога, и аз искрено благодаря на президента на Съединените щати за подкрепата му, тъй като това показва за пореден път, че футболът обединява света.“

Иран си осигури участие на четвърто поредно Световно първенство, като оглави Група А в третия кръг на азиатските квалификации миналата година, но Мехди Тадж, президент на Футболната федерация на Ислямска република Иран, „каза, че жестокостта на атаките от американските и израелските сили не е добро предзнаменование за Световното първенство, което ще се проведе от 11 юни до 19 юли“. Иранците са с Белгия, Египет и Нова Зеландия в Група G. Мачовете им са планирани да се проведат в САЩ, два – в Лос Анджелис и един в Сиатъл. Ако и САЩ, и Иран завършат втори в съответните си групи, двете страни биха могли да се срещнат в елиминационен мач на 3 юли в Далас.

