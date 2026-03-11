Любопитно:

Арсенал пострада от най-силното си оръжие, но дузпа спаси "топчиите" в Шампионска лига

Байер Леверкузен и Арсенал завършиха 1:1 на „Бай Арена“ в първи двубой от осминафиналите на Шампионска лига. "Артилеристите" не убедиха с представянето си. В началото на втората част Андрих изведе "аспирините" напред в резултата, като реализира след корнер - най-силното оръжие на "топчиите" през този сезон. В 89-ата минута късметът спаси лондонския отбор. Арсенал получи дузпа, материализирана от Кай Хаверц.

Байер Леверкузен и Арсенал не се победиха

Срещата стартира с териториален натиск на гостите. Опасни положения липсваха до 20-ата минута. Мартинели овладя на границата на наказателното поле и отправи изстрел, който разтресе напречния стълб. Малко по-късно Блазвих се справи с удар на Пиеро Инкапие. До почивката Маза се отечете с неточен изстрел, а през първата част властваше по-скоро тактическо надиграване.

Домакините започнаха второто полувреме по превъзходен начин. По ирония на съдбата те реализираха чрез най-силното оръжие на Арсенал - корнерите. Грималдо центрира към Андрих, който засече за 1:0. Възпитаниците на Микел Артета опитаха да отговорят, но не намериха път към вратата на Леверкузен. В заключителната част Тимбер изтърва добър шанс с глава.

В 89-ата минута Малик Тилман закачи Мадуеке в наказателното поле, а главният съдия посочи бялата точка. Дузпата изглеждаше лека, но контакт имаше. Зад топката застана Хаверц, който материализира дузпата за 1:1.

