Иран заплаши да бойкотира Мондиал 2026. Има ли риск за световното?

Иран може да бойкотира световното първенство по футбол през 2026 г. заради ескалацията на напрежението със САЩ и Израел. Това заяви спортният министър на страната Ахмад Донямали в интервю за държавната телевизия. По думите му Иран не може да участва в турнира, след като САЩ и Израел извършиха въздушни удари срещу страната, при които загина върховният лидер аятолах Али Хаменей.

"Като се има предвид, че този корумпиран режим уби нашия лидер аятолах Хаменей, при никакви обстоятелства не можем да участваме в световното първенство", заяви Донямали. "Нашите деца не са в безопасност и по принцип такива условия за участие не съществуват. Предвид злонамерените действия срещу Иран - те ни наложиха две войни за осем или девет месеца и убиха и измъчиха хиляди наши хора - със сигурност не можем да присъстваме."

"Добре дошли са"

Изявлението на иранския министър идва само часове след коментар на президента на САЩ Доналд Тръмп, че националният отбор на Иран е "добре дошъл" да участва на Мондиал 2026. Думите на американския държавен глава бяха цитирани от президента на ФИФА Джани Инфантино.

В публикация в Instagram Инфантино съобщи, че се е срещнал с Тръмп, за да обсъдят подготовката за световното първенство, което започва на 11 юни и ще бъде домакинствано от САЩ, Канада и Мексико.

"Тази вечер се срещнах с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да обсъдим подготовката за предстоящото световно първенство по футбол и нарастващото вълнение, тъй като турнирът започва само след 93 дни. Говорихме и за настоящата ситуация в Иран и факта, че иранският отбор се класира за участие. По време на дискусиите президентът Тръмп повтори, че иранският отбор, разбира се, е добре дошъл да се състезава в турнира в САЩ", написа Инфантино.

"Всички ние се нуждаем от събитие като световното първенство по футбол, което да обединява хората сега повече от всякога, и искрено благодаря на президента на САЩ за подкрепата му, тъй като това показва за пореден път, че футболът обединява света", допълни той.

"Не ми пука"

По-рано пред Politico Тръмп заяви "Наистина не ми пука" в отговор на въпрос дали Иран ще участва в Мондиал 2026.

След ударите на американски и израелски сили срещу Иран президентът на местната футболна федерация Мехди Тадж също постави под съмнение участието на страната в турнира.

"Сигурното е, че след тези атаки е трудно да гледаме на световното първенство с надежда", коментира той.

Какво следва?

Според жребия Иран трябва да играе в група G на световното първенство срещу отборите на Белгия, Египет и Нова Зеландия. И трите мача на иранския тим са планирани да се проведат на територията на САЩ - два в Лос Анджелис и един в Сиатъл.

Миналата седмица Иран беше единствената страна, която не присъства на срещата на ФИФА в Атланта, посветена на подготовката на участниците за световното първенство. Ако страната в крайна сметка се откаже от участие, нейното място на турнира може да бъде заето от Ирак или Обединените арабски емирства.