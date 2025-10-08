Войната в Украйна:

Юнайтед продава капитана си в Саудитска Арабия, „червените дяволи“ прибират 100 милиона паунда

08 октомври 2025, 13:41 часа 341 прочитания 0 коментара
Юнайтед продава капитана си в Саудитска Арабия, „червените дяволи“ прибират 100 милиона паунда

Португалският национал Бруно Фернандеш играе последния си сезон в Манчестър Юнайтед. През следващото лято той най-вероятно ще бъде продаден в Саудитска, Арабия.

Бруно Фернандеш играе последния си сезон в тима 

Неофициално той е бил продаден за 100 милиона паунда, но никой не споменава името на новия му клуб. Това не е първият подобен случай, тъй като всички отбори от Саудитската Суперлига са собственост на държавата и фонда PIF, който финансира трансферите.

Твърди се, че футболистът все още трябва да се споразумее за личните си условия и да се премести в Близкия изток през лятото. Фернандеш е имал оферта от Саудитска Арабия още миналото лято, британските медии дори твърдяха, че трансферът му е завършен, но това не се случи.

ОЩЕ: Манчестър Юнайтед има фаворит за нов треньор - познато име на Острова сменя Аморим при едно условие

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш информация 2025
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес