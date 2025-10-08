Юнайтед продава капитана си в Саудитска Арабия, „червените дяволи“ прибират 100 милиона паунда

Португалският национал Бруно Фернандеш играе последния си сезон в Манчестър Юнайтед. През следващото лято той най-вероятно ще бъде продаден в Саудитска, Арабия.

Бруно Фернандеш играе последния си сезон в тима

We understand that Bruno #Fernandes will be sold to Saudi Arabia league 🇸🇦 for £100m in the summer.



The deal is already agreed 🤝 between all parties according to sources, and it seems like Bruno Fernandes is just waiting to sort out personal terms. [@indykaila]#MUFC pic.twitter.com/6FFWx4ssKK — MUNCOM (@Muncom_munity) October 8, 2025

Неофициално той е бил продаден за 100 милиона паунда, но никой не споменава името на новия му клуб. Това не е първият подобен случай, тъй като всички отбори от Саудитската Суперлига са собственост на държавата и фонда PIF, който финансира трансферите.

Твърди се, че футболистът все още трябва да се споразумее за личните си условия и да се премести в Близкия изток през лятото. Фернандеш е имал оферта от Саудитска Арабия още миналото лято, британските медии дори твърдяха, че трансферът му е завършен, но това не се случи.

ОЩЕ: Манчестър Юнайтед има фаворит за нов треньор - познато име на Острова сменя Аморим при едно условие