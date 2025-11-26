Ръждавичка на крачка от финала в "Игри на волята": Аз съм най-големият си враг (ВИДЕО)

Младата и амбициозна Симона Ръждавичка отпадна от "Игри на волята" само на крачка от финала, но тя определено ще бъде запомнена като една от звездите на сезона - критична, импулсивна, бурна, но и състрадателна, готова да подаде ръка дори когато не печели. Една от най-смелите жени в предаването влезе в студиото на подкста "След Игрите", където призна, че не Арената я е отказала, а собствените ѝ мисли. "Закопах се сама" - казва Ръждавичка и зад думите стои човек, който днес вече знае къде е сбъркал. "Най-големият ми враг съм самата аз. Няма кой да ме съсипе по начина, по който се съсипвам аз. Много превес давах на тревожните мисли в главата ми. Притесненията, опасенията какво да направя сега. Можеш да се докараш до голямо дъно", сподели тя.

Готова за All Stars

Според нея в играта най-ценното е било племето - феномените, които е оприличавала на семейство, въпреки че в началото дори не е успявала да запомни имената им. Калин остава в спомените ѝ като „фантома“, който постоянно спи, а Наталия като най-близкия човек на Арената.

Във видео от продукцията, качено в социалните мрежи, Ръждавичка подчертава, че след "Игрите" се надява да остане близка и с Радостина, която я елиминира от състезанието. Звездата на Феномените допълни, че вярва, че Ради заслужава да бъде на финала.

Ръждавичка обясни, че е искала да излезе на Арената в битка с Калин, който е един от най-комплексните играчи на сезона. "Имах мечтата да направя битка с Калин, но не успях", казва тя и допълва, че е готова за това, ако влезе в All Stars изданието.

Заради безспорните си качества Симона си спечели и прозвището "генерал". "Искам хората да запомнят генерал Ръждавичка като един пример за това, че млад човек, макар и безобиден на пръв поглед, може да бъде доста опасен. Видяхте, че съм много емоционална и всяка една емоция излиза през сълзи, но това не е слабост", категорична е тя.

