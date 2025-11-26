Войната в Украйна:

Ръждавичка на крачка от финала в "Игри на волята": Аз съм най-големият си враг (ВИДЕО)

26 ноември 2025, 21:05 часа 0 коментара
Ръждавичка на крачка от финала в "Игри на волята": Аз съм най-големият си враг (ВИДЕО)

Младата и амбициозна Симона Ръждавичка отпадна от "Игри на волята" само на крачка от финала, но тя определено ще бъде запомнена като една от звездите на сезона - критична, импулсивна, бурна, но и състрадателна, готова да подаде ръка дори когато не печели. Една от най-смелите жени в предаването влезе в студиото на подкста "След Игрите", където призна, че не Арената я е отказала, а собствените ѝ мисли. "Закопах се сама" - казва Ръждавичка и зад думите стои човек, който днес вече знае къде е сбъркал. "Най-големият ми враг съм самата аз. Няма кой да ме съсипе по начина, по който се съсипвам аз. Много превес давах на тревожните мисли в главата ми. Притесненията, опасенията какво да направя сега. Можеш да се докараш до голямо дъно", сподели тя. 

View this post on Instagram

A post shared by След Игрите Podcast (@sled.igrite.podcast)

Готова за All Stars

Според нея в играта най-ценното е било племето - феномените, които е оприличавала на семейство, въпреки че в началото дори не е успявала да запомни имената им. Калин остава в спомените ѝ като „фантома“, който постоянно спи, а Наталия като най-близкия човек на Арената.

Още: "Загубих битката от победителя на "Игри на волята" (ВИДЕО)

Във видео от продукцията, качено в социалните мрежи, Ръждавичка подчертава, че след "Игрите" се надява да остане близка и с Радостина, която я елиминира от състезанието. Звездата на Феномените допълни, че вярва, че Ради заслужава да бъде на финала. 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Ръждавичка обясни, че е искала да излезе на Арената в битка с Калин, който е един от най-комплексните играчи на сезона. "Имах мечтата да направя битка с Калин, но не успях", казва тя и допълва, че е готова за това, ако влезе в All Stars изданието.

Заради безспорните си качества Симона си спечели и прозвището "генерал". "Искам хората да запомнят генерал Ръждавичка като един пример за това, че млад човек, макар и безобиден на пръв поглед, може да бъде доста опасен. Видяхте, че съм много емоционална и всяка една емоция излиза през сълзи, но това не е слабост", категорична е тя. 

Още: Ръждавичка от "Игри на волята" с изненадваща реакция към Наталия (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Игри на волята Симона Ръждавичка
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес