Ливърпул се доближи до трофей, Реал се измъкна по чудо, Байерн громи, а ПСЖ рухна

Петък вечер бе необичайно натоварена откъм мачове от световния футбол, и то на най-високо равнище. Действащият шампион на Англия Ливърпул, който се представя под възможностите си този сезон във Висшата лига, направи още една крачка към трофе, класирайки се за четвъртфиналите на ФА Къп след победа с 3:1 като гост на Уулвс. В другите топ 5 футболни страни в Европа Реал Мадрид измъкна победа в последните секунди, Байерн Мюнхен постигна разгромен успех, а действащият европейски шампион ПСЖ претърпя загуба.

Ливърпул е на 1/4-финал за ФА Къп

Мърсисайдци загубиха с 1:2 от Уулвс преди три дни във Висшата лига, но сега се наложиха. Шотландският национал Андрю Робъртсън откри резултата в 51-ата минута, а секунди по-късно асистира на Мохамед Салах за второто попадение на ливърпул. Къртис Джоунс отбеляза третия гол в 74-ата минута. В добавеното време резервата Хий-Чан Хуан бе точен за Уулвърхямптън.

Реал Мадрид победи Селта и остава в битката за титлата в Ла Лига

Реал Мадрид измъкна три точки при гостуването си на Селта с 2:1 в първия мач от 27-ия кръг на Ла Лига. Гол на Федерико Валверде в последните секунди от добавеното време след рикошет в Маркос Алонсо донесе радост за „белия балет“, който се доближи на точка от лидера в класирането Барселона. Тимът на Алваро Арбелоа поведе с гол на Орелиан Чуамени в 11-тата минута, но в 25-ата Борха Иглесиас изравни. В 87-ата минута Яго Аспас от Селта завърши самостоятелен рейд с удар в лявата греда.

Байерн разгроми Борусия Мьонхенгладбах в Бундеслигата

Лидерът в Бундеслигата Байерн Мюнхен победи с 4:1 Борусия Мьонхенгладбах в първия мач от 25-тия кръг на Бундеслигата. Луис Диас откри за баварците в 33-ата минута, а след това колумбиецът асистира за попадението на Конрад Лаймер в добавеното време на първата част. В 57-ата минута Джамал Мусиала отбеляза от дузпа първия си гол в първенството за сезона, а малко преди това гостите останаха с човек по-малко заради червен картон на Роко Райц.

Още едно попадение за баварците добави и Николас Джаксън. Младият 17-годишен Уаел Моя пък вкара почетен гол за Борусия в 89-ата минута, което го направи и най-младия футболист, разписвал се за тима. Баварците показаха за пореден път високата си класа, въпреки отсъствието на Хари Кейн и Майкъл Олисе. Байерн записа петата си поредна победа в първенството и футболистите на Венсан Компани вече имат 14 точки преднина пред Борусия Дортмунд, макар и "жълто-черните" да са с мач по-малко.

Монако победи ПСЖ на "Парк де Пренс"

Монако победи с 3:1 като гост Пари Сен Жермен в дербито от 25-ия кръг на Лига 1. "Монегаските" успаха да изненадат своя съперник, след като през февруари бяха елиминира ни от него в Шампионската лига. Съставът воден от Себастиен Поконьоли си бе направил нужните изводи и съвсем заслужено взе три точки на стадион "Парк де Пренс".

Манес Аклиуш даде преднина на Монако в 27-ата минута, а в 55-ата появилият се секунди по-рано на терена Александър Головин удвои. Брадли Баркола върна едно попадение за домакините в 71-вата минута, но 120 секунди по-късно Фоларин Балогун оформи крайния резултат. ПСЖ допусна четвърта загуба през сезона, но отборът на Луис Енрике е лидер в класирането с 57 точки, а вторият Ланс има 53 и мач по-малко. Монако се изкачи на петата позиция с 40 пункта.

