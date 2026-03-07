Разкриха колосалната заплата, която получава Лионел Меси в Интер Маями

Собственикът на Интер Маями Хорхе Мас разкри колко печели годишно аржентинският нападател Лионел Меси. Футболистът играе за представителя на МЛС на САЩ и Канада от лятото на 2023 г. и е вдигнал четири трофея с клуба. 8-кратният носител на "Златната топка" получава между 70 и 80 милиона долара на година, като е един от най-скъпоплатените футболисти в света. И все пак той изостава значително от Кристиано Роналдо, който прибира в Ал Насър около 220 млн. долара.

Интер Маями плаща на Меси над 70 млн. долара на година

"Причината да се нуждая от спонсори от световна класа е, че футболистите са скъпи. Плащам на Меси, той си струва всяка стотинка, но е между 70 и 80 милиона долара годишно", казва Мас, цитиран от Bloomberg.

Собственикът на клуба обаче отказа да навлезе в подробности за договора на Меси или структурата на годишните му плащания. Аржентинската звезда преди това е играл за Барселона и ПСЖ. 38-годишният футболист се надява да участва на предстоящото Световно първенство по футбол 2026, където Аржентина ще защитава световната си титла от 2022-ра.

