Ханзи Флик говори за дебют на следващия Филип Лам

Барселона ще гостува на Атлетик Билбао утре, 7 март, от 22 ч. българско време, в мач от 27-мия кръг на испанската Ла Лига. Това ще е 4-ти мач за каталунците в рамките на 12 дни и няма как да не се отрази на състава. В момента само 14 от титулярите на Барселона са налични за двубоя. На пресконференция преди мача треньорът на „блаугранас“ Ханзи Флик призна, че ще има ротации в състава.

Ханзи Флик: „Той е малко като Филип Лам“

Шанс да дебютират за Барселона имат юношите Шави Еспарт и Алваро Кортес, които през последните дни тренират с мъжкия отбор. Ето какво каза Ханзи Флик: „В случая с Еспарт харесвам увереността му с топката. Той е малко като Филип Лам. Може да играе и като дефанзивен полузащитник или централен защитник и е добър както със, така и без топката. Алваро физически е добра форма; левичар е и може да играе на две позиции. Атлетик е фантастичен отбор. Знаем, че у дома те са различен тим, така че няма да е лесно. Моят отбор е добре – атмосферата е отлична и всички тренират добре.

„Трябва да управляваме натоварването“

Срещу Атлетико всеки даде най-доброто от себе си. Всичко можеше да се случи. Атлетико игра добре в Мадрид, а тук се защитаваше добре. Трябва да го приемем. Чувството ми е, че сме на нивото, което искаме да видим от отбора. Това би трябвало да ни даде увереност. Трябва да управляваме натоварването и може би утре ще играят някои различни футболисти. Нормално е, когато има толкова много мачове. Ние обаче имаме добро качество на играчите от Ла Масия. Гави ще пътува с нас. Той тренира с отбора, но все още не е готов. Може би след паузата за националните отбори. Ще видим. Педри може да играе, но трябва да управляваме добре минутите, които ще прекара на терена“.

