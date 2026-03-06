Шокиращо: Реал Мадрид беше наказан заради расизъм

Плейофните мачове между Реал Мадрид и Бенфика бяха помрачени от обиди на расистка основа. Всичко започна от първата среща когато Джанлука Престиани каза нещо на Винисиус Жуниор, а бразилецът се оплака, че противникът му е расист и го е нарекъл „маймуна“. Изненадващо или не, последствията са в ущърб на „кралския клуб“. Европейската футболна централа – УЕФА, глоби Реал Мадрид с 15 000 евро, след като привърженик на клуба беше забелязан да прави нацистки поздрав в реванша срещу Бенфика.

Реал Мадрид е глобен заради расизъм

От Реал съобщиха след мача, че са поискали от Дисциплинарната комисия на клуба да започнат незабавна процедура по изключване на привърженика, който е бил заснет от камерите да изпълнява нацистки поздрав. „Този фен беше идентифициран от служителите на стадиона в момента, след като беше показан в живото предаване, вследствие на което беше изгонен от стадион „Сантяго Бернабеу“, написаха от пресслужбата на „кралете“.

Може да бъдат затворени 500 места на „Сантиаго Бернабеу“

Освен паричната глоба, от Реал Мадрид ще трябва да затворят част от южната трибуна на „Сантиаго Бернабеу“ за един мач. Наказанието е условно и ако в период от една година бъде отразено повторно нарушение от този вид, „белите“ ще трябва да затворят 500 места в някой от секторите на въпросната южна трибуна. Реал Мадрид спечели и двата мача с Бенфика и с общ резултат 3:1 се класира на 1/8-финалите в Шампионска лига. Там съперник на „кралете“ ще бъде Манчестър Сити.

