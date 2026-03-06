Номинираха Илия Груев за любопитен приз в Англия (ВИДЕО)

Българинът Илия Груев е номиниран за наградата за „Най-креативно изпълнение“ през месец февруари във Висшата лига по футбол на Англия. Полузащитникът на Лийдс Юнайтед получи номинация за асистенцията си за гола на Джейдън Богъл при победата с 3:1 срещу Нотингам Форест на 6 февруари.

Халфът може да вземе наградата за „Най-креативно изпълнение“

Five moments of pure class and creativity 😍



Vote now for February’s @AdobeExpress Creative Moment of the Month 👇 — Premier League (@premierleague) March 6, 2026

За първото попадение на Лийдс в мача, Груев даде впечатляващо извеждащо подаване от своята собствена половина на игрището, с което прехвърли целия отбор на Форест и остави Богъл сам срещу вратаря.

Това ще бъде вторият случай, в който ще бъде връчена наградата за най-креативно изпълнение, след създаването ѝ през януари. Тогава халфът на Нюкасъл Бруно Гимараеш спечели приза.

Останалите номинирани са Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед), Доминик Соланке (Тотнъм), Ел Хаджи Малик Диуф (Уест Хем) и Илиман Ндиайе (Евертън). Гласуването се провежда в официалния уебсайт на Висшата лига, а гласуването е отворено до 14:00 часа българско време на 9 март (понеделник).

