Любопитно:

Номинираха Илия Груев за любопитен приз в Англия (ВИДЕО)

06 март 2026, 15:42 часа 359 прочитания 0 коментара

Българинът Илия Груев е номиниран за наградата за „Най-креативно изпълнение“ през месец февруари във Висшата лига по футбол на Англия. Полузащитникът на Лийдс Юнайтед получи номинация за асистенцията си за гола на Джейдън Богъл при победата с 3:1 срещу Нотингам Форест на 6 февруари.

Халфът може да вземе наградата за „Най-креативно изпълнение“

За първото попадение на Лийдс в мача, Груев даде впечатляващо извеждащо подаване от своята собствена половина на игрището, с което прехвърли целия отбор на Форест и остави Богъл сам срещу вратаря.

Това ще бъде вторият случай, в който ще бъде връчена наградата за най-креативно изпълнение, след създаването ѝ през януари. Тогава халфът на Нюкасъл Бруно Гимараеш спечели приза.

Останалите номинирани са Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед), Доминик Соланке (Тотнъм), Ел Хаджи Малик Диуф (Уест Хем) и Илиман Ндиайе (Евертън). Гласуването се провежда в официалния уебсайт на Висшата лига, а гласуването е отворено до 14:00 часа българско време на 9 март (понеделник).

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Мениджърът на Лийдс и Илия Груев отнесе тежко наказание от Футболната асоциация на Англия

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Висша лига Лийдс Илия Груев
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес