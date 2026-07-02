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В Ирландия: Дери чупи голям рекорд, за да се подсили за ЦСКА

02 юли 2026, 14:51 часа 721 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
В Ирландия: Дери чупи голям рекорд, за да се подсили за ЦСКА

ЦСКА започва пътя си в Лига Европа след броени дни, а от Ирландия дойдоха притеснителни новини. "Irish Examiner" съобщи, че противникт на "червените" за първия предварителен кръг Дери Сити е готов да счупи трансферния рекорд в Ейре, за да привлече нападателя на пряк съперник. Това може да се случи преди да са преминали и двата двубоя с ЦСКА и голмайсторът да влезе в игра срещу "армейците".

Дери дава 180 000 евро за нападател

ЦСКА и Дери Сити ще изиграят двете си срещи от предварителните квалификационни кръгове на Лига Европа на 9 и 16 юли. "Армейците" ще бъдат домакини в първия мач. Първенството на Ирландия в момента е в разгара си, като Дери е изиграл 24 мача и се намира на шестото място във временното класиране. "Бонбонените райета" вече са предложили на последния в таблицата Уотърфорд 180 000 евро за нападателя Томи Лоренган, но според местните медии, тя е била отказана.

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Иралндските тимове не пазаруват скъпо

Дери ще продължи да преследва целта си, а първата в историята покупка от ирландски тим на стойност над 100 000 евро се случи през януари, когато Шелбърн купи защитника Одран Кейси от Клифтънвил. Томи Лоренган е трансферна цел и на други два ирландски тима - първият и вторият в класирането Шамрок Роувърс и Бохемианс. Нападателят има 10 гола от началото на сезона, но неговият Уотърфорд се намира на последното десето място.

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Лига Европа ЦСКА Дери Сити
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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