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В рамките на 24 часа: Тотнъм отново счупи трансферния си рекорд – „шпорите“ вадят 100 млн. паунда за италиански национал!

02 юли 2026, 11:05 часа 808 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
В рамките на 24 часа: Тотнъм отново счупи трансферния си рекорд – „шпорите“ вадят 100 млн. паунда за италиански национал!

Английският футболен клуб Тотнъм ще плати 92,5 милиона паунда на Нюкасъл Юнайтед за италианския полузащитник Сандро Тонали, който ще се превърне в рекордната покупка на лондончани, съобщава „Скай Спортс“. 26-годишният халф ще пътува от Милано до Лондон днес, за да премине медицински прегледи и да официализира трансфера.

Сандро Тонали ще прибира огромна заплата в Тотнъм

Освен първоначалната сума, която „шпорите“ ще платят, Нюкасъл може да получи още 7,5 милиона паунда в бонуси, зависещи от представянето на играча. Сандро Тонали пък ще получава над 275 хиляди долара на седмица в Тотнъм, а основната причина да избере Северен Лондон е сънародникът му Роберто Де Дзерби, който е старши треньор на тима.

Лондончани за втори пореден ден счупиха трансферния си рекорд, след като вчера постигнаха съгласие с Уест Хям Юнайтед за португалския полузащитник Матеуш Фернандеш, който ще им струва 85 милиона паунда.

Тотнъм завърши сезона във Висшата лига на 17-ото място и беше на само само 2 точки над зоната на изпадащите.

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Нюкасъл Тотнъм Италия отбор Сандро Тонали
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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