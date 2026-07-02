В рамките на 24 часа: Тотнъм отново счупи трансферния си рекорд – „шпорите“ вадят 100 млн. паунда за италиански национал!

Английският футболен клуб Тотнъм ще плати 92,5 милиона паунда на Нюкасъл Юнайтед за италианския полузащитник Сандро Тонали, който ще се превърне в рекордната покупка на лондончани, съобщава „Скай Спортс“. 26-годишният халф ще пътува от Милано до Лондон днес, за да премине медицински прегледи и да официализира трансфера.
Сандро Тонали ще прибира огромна заплата в Тотнъм
🚨 Sandro Tonali expected to sign 6yr contract until June 2032 in joining Tottenham Hotspur from Newcastle United for club-record £100m package. 26yo #NUFC midfielder arrives to UK this afternoon & will take medical before sealing #THFC move @TheAthleticFC https://t.co/RYLbc535Yk— David Ornstein (@David_Ornstein) July 2, 2026
Освен първоначалната сума, която „шпорите“ ще платят, Нюкасъл може да получи още 7,5 милиона паунда в бонуси, зависещи от представянето на играча. Сандро Тонали пък ще получава над 275 хиляди долара на седмица в Тотнъм, а основната причина да избере Северен Лондон е сънародникът му Роберто Де Дзерби, който е старши треньор на тима.
Лондончани за втори пореден ден счупиха трансферния си рекорд, след като вчера постигнаха съгласие с Уест Хям Юнайтед за португалския полузащитник Матеуш Фернандеш, който ще им струва 85 милиона паунда.
Тотнъм завърши сезона във Висшата лига на 17-ото място и беше на само само 2 точки над зоната на изпадащите.
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