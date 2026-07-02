Космическият телескоп Swift бързо се приближава към Земята: НАСА започва спасителна операция

НАСА стартира мисия за спасяване на космическия телескоп Swift, който бавно губи височина и се насочва към Земята. Ако бъде успешна, операцията ще изведе обсерваторията в нова орбита, което ще ѝ позволи да продължи научните наблюдения в продължение на много години. Това съобщава Live Science.

Спасителната мисия на НАСА

Спасителната мисия започна на 2 юли. Космическият кораб Link, създаден от частната компания Katalyst Space, излезе в космоса. Той е оборудван с роботизирани манипулатори и двигателна система. Задачата на космическия кораб е да се срещне с космическата обсерватория Neil Gehrels Swift и да я издигне в по-висока орбита.

Swift е в космоса от 2004 г. Първоначално е проектиран да наблюдава гама-лъчеви изблици, мощни космически експлозии, които се случват, когато масивни звезди се сриват в черни дупки. Оттогава обсерваторията е наблюдавала и рентгенови изблици, експлозии на свръхнови, комети, астероиди и други краткотрайни космически явления.

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Въпреки дългия си експлоатационен живот, Swift все още се използва за научни изследвания. В същото време орбитата му постепенно намалява поради естественото съпротивление на земната атмосфера. НАСА изчислява, че без намеса телескопът би могъл да влезе отново в земната атмосфера по-късно тази година.

НАСА нарече мисията рискована, но потенциално ползотворна, заявявайки, че продължаването на мисията на Swift е по-достъпен вариант от изграждането на нов космически кораб с подобни възможности.

Едно от предизвикателствата беше, че Swift не е проектиран за поддръжка след изстрелване. Освен това НАСА възложи договора на Katalyst Space едва миналия септември, след като високата слънчева активност причини разширяването на горните слоеве на земната атмосфера и ускори спускането на телескопа в орбита. Това даде на компанията по-малко от година, за да се подготви за мисията.

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За да се осигури повече време за операцията, екипът на мисията промени режима на работа на Swift. Научните наблюдения бяха ограничени до позиция, която намалява атмосферното съпротивление. Консумацията на енергия също беше намалена, така че слънчевите панели да могат да бъдат в ориентация, която също намалява съпротивлението. НАСА изчислява, че това ще задържи обсерваторията над минималната спасителна височина от 298 километра (185 мили) до есента.

След като тества всички системи, Link ще се приближи до Swift за около месец. След това космическият апарат ще оцени състоянието на обсерваторията, след което ще се прикрепи към нея с помощта на роботизирани ръце. Задвижващата система Link ще издигне телескопа в орбита на около 595 километра над Земята.

НАСА все още не е съобщила колко дълго Swift ще може да работи след извеждането му в нова орбита. Според Европейската космическа агенция обаче космически кораби на височина от около 500 километра могат да останат в орбита около 25 години, преди да влязат в земната атмосфера.

Междувременно стана ясно, че НАСА се подготвя да унищожи МКС, която на практика е достигнала края на полезния си живот. Според плана на НАСА ще бъде унищожена през 2030 г., съобщава Daily Mail.

Райън Ландън от Космическия център Джонсън на НАСА заяви, че от 2028 г. МКС постепенно ще се спуска към Земята. Въпреки че периодично ще бъде повдигана по-високо с помощта на космически кораби, планът е МКС постепенно да се спуска и да се подготви за унищожение.

МКС в момента е на височина 400 км и се движи със скорост от 28 000 км/ч, обикаляйки около Земята 16 пъти на ден. Последните астронавти и товарни кораби са планирани да напуснат станцията през 2029 г.

След това МКС ще се спуска за няколко минути, докато достигне „точката на безвръщане“ на височина от 280 км. През 2029 г. е планирано модифициран космически кораб Dragon на SpaceX да се скачи със станцията, действайки като влекач за 450-тонната МКС. Този влекач е предназначен да спусне станцията в земната атмосфера, където тя ще изгори.

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