Кабинетът "Радев":

„Моята история не започна на голям стадион“: Двукратен европейски шампион с Испания каза „Край!“ (ВИДЕО)

02 юли 2026, 15:35 часа 563 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
„Моята история не започна на голям стадион“: Двукратен европейски шампион с Испания каза „Край!“ (ВИДЕО)

Двукратният европейски шампион с националния отбор на Испания Санти Касорла обяви края на футболната си кариера. Универсланият халф се сбогува с любимата игра на 41-годишна възраст. За последно той бе част от състава на родния си клуб – Овиедо.

Халфът се сбогува с футбола с емоционално послание

„Моята история не започна на голям стадион. Тя започна във Фонсиело с едно дете, което просто искаше да играе футбол. Стъпка по стъпка извървях своя път. Имах велики моменти, имаше и тежки, които не очаквах. Но никога не спрях. А накрая се върнах там, откъдето всичко започна, защото има истории, които не свършват – те живеят вечно“, написа Касорла в профила си в социалните мрежи.

От 2023 година халфът защитаваше цветовете на родния си Овиедо, чийто юноша е. Преди това той игра за Виляреал, Малага, Арсенал и катарския Ал Сад.

С екипа на Арсенал Касорла спечели по три пъти Купата на Англия и Суперкупата на страната. С националния тим на Испания триумфира на европейските първенства през 2008 и 2012 година, а през 2007-та беше избран за Футболист №1 на Испания.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В клубната си кариера Касорла изигра 774 мача, в които отбеляза 144 гола и направи 156 асистенции. За националния отбор на Испания той записа 81 срещи, 15 попадения и 11 голови подавания.

ОЩЕ: "Гледах Световното 2022 в училище": Ламин Ямал сбъдна мечтата си с исторически гол на Мондиал 2026

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Арсенал Испания отбор Малага Европейско първенство по футбол Виляреал Реал Овиедо
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес