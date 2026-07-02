„Моята история не започна на голям стадион“: Двукратен европейски шампион с Испания каза „Край!“ (ВИДЕО)

Двукратният европейски шампион с националния отбор на Испания Санти Касорла обяви края на футболната си кариера. Универсланият халф се сбогува с любимата игра на 41-годишна възраст. За последно той бе част от състава на родния си клуб – Овиедо.

Халфът се сбогува с футбола с емоционално послание

„Моята история не започна на голям стадион. Тя започна във Фонсиело с едно дете, което просто искаше да играе футбол. Стъпка по стъпка извървях своя път. Имах велики моменти, имаше и тежки, които не очаквах. Но никога не спрях. А накрая се върнах там, откъдето всичко започна, защото има истории, които не свършват – те живеят вечно“, написа Касорла в профила си в социалните мрежи.

От 2023 година халфът защитаваше цветовете на родния си Овиедо, чийто юноша е. Преди това той игра за Виляреал, Малага, Арсенал и катарския Ал Сад.

С екипа на Арсенал Касорла спечели по три пъти Купата на Англия и Суперкупата на страната. С националния тим на Испания триумфира на европейските първенства през 2008 и 2012 година, а през 2007-та беше избран за Футболист №1 на Испания.

В клубната си кариера Касорла изигра 774 мача, в които отбеляза 144 гола и направи 156 асистенции. За националния отбор на Испания той записа 81 срещи, 15 попадения и 11 голови подавания.

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