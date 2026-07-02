Костадин Ангелов: Десислава Атанасова не е член на ГЕРБ

Десислава Атанасова не е член на ГЕРБ, заяви заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС проф. Костадин Ангелов пред медиите в парламента във връзка с изнесената по-рано през деня информация от вътрешния министър Иван Демерджиев, че конституционната съдийка и бивш депутат от ГЕРБ е сред пасажерите в полетите на Делян Пеевски през 2024 г. След информацията се чуха и призиви за нейната оставка от страна на "Демократична България".

От ГЕРБ уточниха, че Атанасова е избрана за конституционен съдия на 19 януари 2024, на 22 януари 2024 тя си подава оставката като член на ГЕРБ. Тя не е член на ГЕРБ На 26 януари 2024 г. тя полага клетва като конституционен съдия.

"В тази връзка считаме, че частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически и нямаме никакви намерения да правим това", добави още проф. Ангелов.

ГЕРБ не са сигурни в информацията на Демерджиев

"Във връзка с направеното днес изявление от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев искам да ви съобщя нашето становище. Първо, не сме сигурни във фактите, които той изнесе и тяхната истинност, тъй като преди него друг вътрешен министър Дечев съобщи противоположни информация", каза проф. Ангелов. ОЩЕ: 227 полета за 8 години: Десислава Атанасова и известен бизнесмен били в компанията на Пеевски