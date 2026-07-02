Над 2,2 млн. български салати и айсберг ще достигнат до клиентите на Kaufland през тази година

Kaufland увеличава над 50% изкупуването на български салати и айсберг през 2026 г. по програмата си за договорено изкупуване

Над 2,2 млн. бр. български салати и айсберг ще бъдат реализирани в магазинната мрежа на Kaufland през настоящия сезон. Компанията планира да изкупи общо над 1,9 млн. бр. салати и 375 хил. бр. български айсберг, като част от продукцията се предлага и под собствената марка „Брей!“. Така компанията продължава да увеличава дела на българските плодове и зеленчуци в своите магазини и да подкрепя устойчивото развитие на родното земеделие.

Сред ключовите партньори на компанията е производителят от пловдивското село Трилистник „Агропродукт“ – един от най-големите производители на свежи салати и зеленчуци в България.

“С Kaufland работим от 20 години - от старта на веригата в България и партньорството ни е много добро. Разчитаме на тях, планираме количества и през годините те са ни помагали да растем и да се развиваме. Откакто работим с тях, оборотът на фирмата е скочил 30 пъти за този период”, коментира Христо Кумчев, собственик на “Агропродукт”.

„Агропродукт“ са едни от първите, с които Kaufland сключва договори и по програмата си за предварително договорно изкупуване през 2019 г. Само през тази година производителят ще достави за веригата над 450 хил. бр. български салати и 135 хил. бр. български айсберг. Освен тях веригата купува от стопанството още картофи, зеле, броколи, карфиол, репички, зелен лук, тикви, пъпеши, череши, сини сливи, царевица и пресни подправки (мента, босилек, розмарин, риган). Част от продукцията достига до клиентите под марката „Брей!“.

В стопанството на „Агропродукт“ ежегодно се отглеждат близо 200 декара свежи салати. Производството е сертифицирано по международния стандарт GLOBAL G.A.P., който гарантира високи изисквания за качество, безопасност и устойчиво земеделие.

Kaufland България развива партньорства с над 35 български стопанства по програмата си за предварително договорно изкупуване. От 2019 г. досега чрез нея са реализирани над 100 млн. кг и броя български плодове и зеленчуци, като голяма част от производителите са сертифицирани по международния стандарт GLOBAL G.A.P., който удостоверява спазването на високи изисквания за качество, безопасност и устойчиво производство.