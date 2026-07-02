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Руснаците плачат: От 20 години не сме били толкова зле

02 юли 2026, 16:07 часа 181 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Руснаците плачат: От 20 години не сме били толкова зле

Делът на руснаците, които се оплакват, че жизненият им стандарт намалява, достигна 20-годишен връх през 2026 г., сочат данни на проучване на Gallup. Към настоящия момент 56% от руските граждани съобщават за спад в жизнения си стандарт – с 13 процентни пункта по-високо от предходната година, с 22 процентни пункта по-високо от 2022 г. и три пъти по-високо от средата на 2010-те, в пика на петролния бум на руската икономика.

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Икономически песимизъм

Общият икономически песимизъм сред гражданите достигна 20-годишен връх: 60% казват, че икономическата ситуация се влошава – двойно по-бързо от първата година на войната и три пъти по-високо от анексирането на Крим. За първи път в историята повече от половината руски възрастни гледат на икономическите перспективи с песимизъм, отбелязва Gallup.

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„Малко след началото на пълномащабното нахлуване в Украйна, когато Русия се надяваше да превземе Киев в рамките на дни, общественото мнение се обедини около знамето и хората започнаха да гледат на много аспекти от живота значително по-позитивно. Четири години по-късно песимизмът измести първоначалния оптимизъм“, пишат авторите на изследването.

Надеждите са попарени 

Надеждите за сделка между Владимир Путин и Доналд Тръмп са попарени, руските градове са обект на ежедневни атаки с дронове, а инфлацията се ускорява, като според руснаците е 2,5 пъти по-висока от официалните данни на Росстат. В резултат на това доверието на руснаците във военните и правителството е претърпяло най-рязкия си спад в регистрираната история, според Gallup.

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Военните са загубили 13 процентни пункта доверие за една година (паднаха до 66%, най-ниското ниво от 2013 г.); правителството е загубило 14 процентни пункта (53%, най-ниското ниво от 2021 г.). След засилването на военната пропаганда и блокажите в интернет, броят на гражданите, които се доверяват на медиите, е спаднал до исторически минимум - 34% в сравнение с 59% предходната година.

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Войната в ежедневието

„Войната навлезе в ежедневието на руснаците“, отбелязва Сет Джоунс, ръководител на отдел „Отбрана и сигурност“ в Международния институт за стратегически изследвания (IISS). Хората плащат цената за войната на Владимир Путин под формата на застояла икономика, покачващи се цени, нарастващ поток от ковчези от фронта и удари с дронове по руски градове, отбелязва той.

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На Кремъл му е все по-трудно да поддържа илюзията за икономическа нормалност, казва Екатерина Власова, главен икономист за Русия в Bloomberg Economics: след две години бум по време на войната, растежът на руския БВП се забави до 1% през 2025 г., а тази година икономиката започна да се свива за първи път от три години. За да плати за войната, която поглъща половината от федералния бюджет, правителството е принудено да намали гражданските разходи, а поради скока на инфлацията Централната банка е принудена да поддържа основния си лихвен процент висок за рекорден период от началото на 2000-те.

Икономическата цена на войната става все по-видима в Русия, подчертава Власова.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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