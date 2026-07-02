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На "Герена" треперят: Левкси очаква конкретна информация за контузия на ключов играч

02 юли 2026, 13:40 часа 627 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
На "Герена" треперят: Левкси очаква конкретна информация за контузия на ключов играч

Стартът на официалния сезон на Левски е все по-близо, като "сините" започват директно с мачовете от Шампионска лига. През последните дни феновете на отбора получиха добри новини, като на "Герена" пристигнаха няколко нови попълнения, но в клуба не всичко върви по план. Един от най-важните футболисти на Левски Мустафа Сангаре все още лекува контузия и в момента "сините" чакат да разберат какво точно е състоянието му и колко време ще отсъства от терените.

Мустафа Сангаре най-вероятно пропуска първия мач на Левски

Преди около седмица стана ясно, че Мустафа Сангаре най-вероятно няма да може да играе в първия мач за сезона. Ганаецът пропусна по-голямата част от подготвителния лагер на Левски в Правец, за да третира травмата. В момента треньорският щаб на "сините" изчаква окончателното становище на медицинския щаб, за да знае кога таранът може да се върне в игра. Сангаре тренира от около седмица, а вероятността да може да играе още в първата среща на Левски в Шампионска лига е малка.

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Мустафа Сангаре

Сангаре се контузи още през март

Левски започва участието си в предварителните квалификационни кръгове за основната фаза на Шампионска лига срещу босненския Борац на 7 юли. Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес със сигурност би искал да стартира сезона с Мустафа Сангаре на върха на атаката, но шансовете за това са минимални. Най-вероятно на тази позиция ще застане Хуан Переа. Голямата контузия на Мустафа Сангаре дойде през месец март, като тогава прогнозите бяха за негово завръщане в плейофите. Той записа минути в послендите мачове на Левски, но състоянието му отново се влоши.

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Шампионска лига Левски Мустафа Сангаре
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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