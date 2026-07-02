Спорт:

Капитанът на Германия: Чувствам се празен, ще ми трябват повече от няколко дни, за да се върна в релси!

02 юли 2026, 10:42 часа 609 прочитания 0 коментара

Капитанът на националния отбор по футбол на Германия Йозуа Кимих все още е дълбоко разочарован от отпадането на страната от Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Както е известно, Бундестимът загуби от Парагвай след изпълнение на дузпи на 1/16-финалите.

Йозуа Кимих няма никакво намерение да се отказва от националния отбор

„В момента просто се чувствам празен и наистина не ми се говори. Но справянето с тези ситуации е част от играта“, написа Кимих в профила си в социалната платформа Instagram.

„Заедно планирахме да имаме много успешно Световно първенство, да представим Германия достойно и да допринесем за положителната промяна в нашата страна. Но се провалихме. Отново. И това ме убива“, добави германският национал.

В публикацията си Йозуа Кимих казва още, че е горд, че е капитан на отбора, но е разочарован от това как се развиха нещата за Германия.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„Бихме искали да дадем повече на всички вас, а и на себе си“, призна той и подчерта, че оттеглянето от националния отбор не е опция за него: „Отказването никога не е опция за мен. Но определено ще ми трябват повече от няколко дни, за да се върна в релси“.

ОЩЕ: Край! Нойер се оттегли от националния отбор на Германия след фиаското на Мондиал 2026!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Германия отбор Джошуа Кимих Световно първенство по футбол 2026
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес