Капитанът на Германия: Чувствам се празен, ще ми трябват повече от няколко дни, за да се върна в релси!

Капитанът на националния отбор по футбол на Германия Йозуа Кимих все още е дълбоко разочарован от отпадането на страната от Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Както е известно, Бундестимът загуби от Парагвай след изпълнение на дузпи на 1/16-финалите.

Йозуа Кимих няма никакво намерение да се отказва от националния отбор

„В момента просто се чувствам празен и наистина не ми се говори. Но справянето с тези ситуации е част от играта“, написа Кимих в профила си в социалната платформа Instagram.

„Заедно планирахме да имаме много успешно Световно първенство, да представим Германия достойно и да допринесем за положителната промяна в нашата страна. Но се провалихме. Отново. И това ме убива“, добави германският национал.

В публикацията си Йозуа Кимих казва още, че е горд, че е капитан на отбора, но е разочарован от това как се развиха нещата за Германия.

„Бихме искали да дадем повече на всички вас, а и на себе си“, призна той и подчерта, че оттеглянето от националния отбор не е опция за него: „Отказването никога не е опция за мен. Но определено ще ми трябват повече от няколко дни, за да се върна в релси“.

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